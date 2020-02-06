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أول صور لحادث الطريق الصحراوى بأسوان بعد مصرع 13 شخصا

الخميس، 06 فبراير 2020 03:24 م
أول صور لحادث الطريق الصحراوى بأسوان بعد مصرع 13 شخصا جانب من الحادث
أسوان – فريق المحافظات

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ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى لحادث تصادم شاحنة نقل بسيارة أجرة ميكروباص، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" مما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة شخصين اثنين، كانوا فى طريقهم من أسوان إلى مركز إدفو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بمصرع 13 شخصا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر، وعلى الفور تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين.

وقبل يومين شهدت مدينة أسوان، حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي" أسوان/ القاهرة" داخل مدينة أسوان، على الطريق المؤدى إلى الصحراوي الغربى.

وأدى الحادث إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث أسوان
حادث أسوان

 

حادث الطريق الصحراوى
حادث الطريق الصحراوى

 


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