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أوزبكستان تؤكد موقفها الثابت فى إقامة دولة فلسطينية وترفض الخطة ترامب للسلام

الخميس، 06 فبراير 2020 05:11 م
أوزبكستان تؤكد موقفها الثابت فى إقامة دولة فلسطينية وترفض الخطة ترامب للسلام صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ

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 أكدت أوزبكستان موقفها الثابت والمبدئى فى دعم قضية الشعب الفلسطينى ورفض الخطة الامريكية للسلام مشددة على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، وذلك بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضى 67 وعاصمتها القدس الشرقية .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الفلسطينى لدى أوزبكستان محمد ترشحانى مع رئيس إدارة التعاون مع دول جنوب آسيا والشرق الأدنى والأوسط وإفريقيا فى وزارة الخارجية الأوزبكية لطف الدين خودجايف .

وقال خودجايف "هذا هو موقف بلاده الأخير الذى أعربت عنه فى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة العام الجارى ، موضحا أنَّ أوزبكستان تدعم كافة القرارات المتعلقة بفلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفى كافة المحافل الدولية بما فيها حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مؤكدا مركزية قضية فلسطين وقضية القدس بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء .

كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تفعيل وتعميق التعاون الثنائى المشترك فى كافة المجالات التعليمية والثقافية والصحية والزراعية والسياحية.

 


فلسطين

أوزباكستان

خطة السلام

العلاقات الثنائية بين البلدين

الشعب الفلسطيني

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