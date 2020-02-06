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أهالى كوم الأطرون بالقليوبية يطالبون هيئة الأوقاف الوفاء بتعهداتها لإنهاء مشكلة مدرسة القرية

الخميس، 06 فبراير 2020 01:31 م
أهالى كوم الأطرون بالقليوبية يطالبون هيئة الأوقاف الوفاء بتعهداتها لإنهاء مشكلة مدرسة القرية وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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طالب أهالى قرية كوم الأطرون طوخ قليوبية هيئة الأوقاف بالوفاء بتعهداتها بعد تعطيلها مدرسة القرية، حيث إن المدارس مرفق عام ضرورى وحق وليس رفاهية وقد جمعوا ثمن الأرض، وأكدوا أنهم تقدموا إلى هيئة الأوقاف لشراء قطعتى أرض تبلغ مساحة كل قطعة 16 قيراطا فى حوض المدور الذى يقع فى زمام البلدة، بغرض بناء مدارس.

وقال أهالى القرية إنهم اتبعوا الإجراءات القانونية وخاطبوا مكتب الوزير، الذى أوصى بالتعاون وتذليل العقبات، وشملت إجراءات أهل القرية أن تكون هيئة الأبنية التعليمية هى الجهة التى تقوم بالشراء من الأوقاف وبالفعل تلقت هيئة الأبنية الموافقة على قطعة وتم تسديد 150 ألف جنيه دفعة أولى من ثمنها بالجهود الذاتية.

وقال أهل القرية إن لجنة توجهت من أهل القرية لسداد الـ 150 ألف جنيه مقدم القطعة الثانية، فوجئوا بأن موافقة الأوقاف عليها لم تتلقاها هيئة الأبنية التعليمية حتى الآن علما بأن كل الإجراءات اللازمة كانت تتم على القطعتين فمن أين جاء هذا التعطيل ومن هو المسئول فى هيئة الأوقاف عن هذا التعطيل علما بأن حالة الجهد الشعبى فى جمع التبرعات لإنجاز هذه المهمة تتم على قدم وساق.

وتساءل النائب البرلمانى السابق رضا محمد عبدالرحمن عن دائرة طوخ واحد أبناء كوم الأطرون:" لمصلحة من هذا التعطيل وما سره مؤكدا أن هناك حالة من تضافر الجهود بين أهل القرية لجمع الأموال اللازمة وتخشى أن تتأثر."


هيئه الاوقاف

وزاره الاوقاف

مجلس الوزراء

بناء مدارس

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