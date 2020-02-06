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أمين عام "المحامين العرب" يدعو لاجتماع طارئ للدفاع عن القضية الفلسطينية

الخميس، 06 فبراير 2020 05:20 م
أمين عام "المحامين العرب" يدعو لاجتماع طارئ للدفاع عن القضية الفلسطينية المحامين العرب
كتب محمد السيد

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دعا ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب لاجتماع طارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تحت عنوان "وتبقي فلسطين عربية"، مضيفا أن الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ تأتى تلبية للدفاع عن قضية العرب الأولي والجامعة لنا بهذه المنظمة رغم اختلاف التوجهات و أن الذى سيرأس الاجتماع  جواد عبيدات  نقيب محامي فلسطين.
 
وشدد  ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب  فى بيان له، على أنه نظرا للمرحلة الفارقة الحاسمة التي تمر بها القضية المركزية الأولي لأمتنا العربية ولعالمنا الإسلامي وهى"القضية الفلسطينية".
 
وتابع :"وفي السياق ذاتة وللتنديد بالأسس والحقائق المغلوطة التي جاءت على لسان ترامب - نتنياهو يعلن اتحاد المحامين العرب عن تدشين حملة جديدة تحمل شعار "المبادرة الإعلامية العربية لا لصفقة القرن"وذلك يوم 26 فبراير / شباط في افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدورته الاولى لعام 2020 الذي سيعقد  بمدينة مسقط بسلطنة عمان".
 
ووصف ناصر الكريوين الصفقة المشبوهة  بأنها التفاف لا لبس فيه على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب مؤكدا أن الهدف الخفي منها تصفية القضية الفلسطينية ومنح وعد ترامبي جديد على غرار وعد بلفور الذي صدر عام 1917  والذي أعطي من لايملك لمن لا يستحق.
 
 

اتحاد المحامين العرب

ناصر الكريون

اخبار مصر

القضية الفلسطينية

المحامين العرب

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