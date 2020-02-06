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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما 1000 طربة حشيش بقصد الإتجار

الخميس، 06 فبراير 2020 12:21 م
أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما 1000 طربة حشيش بقصد الإتجار حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عاطلين بحوزتهما 1000 طربة حشيش بما يعادل 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش وذلك خلال حملة امنيه مكبرة على كافة محاور المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

البداية فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً ضم (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما 1000طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول.

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج  وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ) 7000000 ) جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 

 


الاسكندريه

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