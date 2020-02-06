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أكاديمية المعلمين تعلن شروط وضوابط التطوع للعمل فى المدارس

الخميس، 06 فبراير 2020 04:51 م
أكاديمية المعلمين تعلن شروط وضوابط التطوع للعمل فى المدارس الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط وضوابط وإجراءات التطوع للعمل فى المدارس بجميع المحافظات من حملة المؤهلات العليا. وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ضوابط العمل التطوعى، فى خطاب رسمى، موضحا أنه يجب حصر التخصصات التى بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأى الجهات الأمنية بمعرفة مديرية التربية والتعليم.
 
 
وأضاف "حجازى"، أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وتسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها عجز فى ضوء الحصر على مستوى الإدارة، مراعاة رغبة المتطوع فى التسكين بالإدارة التى يرغبها وذلك في ضوء العجز، وعدم تسكين الراغبين فى العمل التطوعى بالمدارس التى بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية، وعدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات، وعدم تكليف المتطوع بالاشراف اليومى. 
 
 
وأشار "حجازى" إلى أن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر، مع ضرورة اجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة، مؤكدا أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله معتمدة من مدير مديرية التربية والتعليم.
 
 
كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.
 
 
ووجهت الوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التى بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.
 
 
كما طالبت بتسكين الراغب فى العمل التطوعى بالإدارة التى يرغب العمل بها، فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين فى المدارس التى يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
 
 
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومى، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى ثلاثة أشهر (فصل دراسى)، واجتياز برنامج تأهيلى من خلال التوجيه الفنى بالإدارة.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعى، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسى) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن التعاقد مع 120 ألف معلم ومن المقرر أن يتم البدء فى التعاقد خلال الفترة المقبلة.
 
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