سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم اليابان تسجل أفضل أداء في 13 شهرا بفضل خفض الصين رسوما على واردات أمريكية

الخميس، 06 فبراير 2020 01:07 م
أسهم اليابان تسجل أفضل أداء في 13 شهرا بفضل خفض الصين رسوما على واردات أمريكية أسهم اليابان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها في يوم واحد في أكثر من عام اليوم الخميس، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين بفضل خفض الصين رسوما جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما أزاح بعضا من الأجواء السلبية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار.

وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.4 %، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر 2018، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 23873.59 نقطة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 % إلى 1736.98 نقطة، مسجلا أيضا أفضل أداء يومي في 13 شهرا، وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليون ين (27.7 مليار دولار) وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات التأمين والنفط ومنتجات الفحم والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات.

وواصلت الأسهم مكاسب حققتها في وقت سابق بعد أن قالت الصين إنها ستخفض رسوما جمركية بواقع النصف على بعض السلع الأمريكية اعتبارا من 14 فبراير، تزامنا مع تعهدات أمريكية بخفض رسوم على بعض السلع الصينية بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تجارة جزئي في أواخر الشهر الماضي.

وقفز سهم بان باسيفيك إنترناشونال هولدينجز 17.7 % بعد أن رفعت الشركة الأم لمتاجر الخصم دون كيشوت توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في يونيو.

وارتفع سهم زد هولدينجز 6% بعد أن حققت شركة خدمات الإنترنت ربحا صافيا 75.1 مليار ين للفترة بين أبريل وديسمبر بارتفاع 7% على أساس سنوي، بسبب تجميع نتائج شركتها التابعة زوزو.

وخالف الاتجاه العام للصعود سهم دينا الذي نزل 9.7 % بعد أن جنبت الشركة التي في شراكة مع نينتيندو 49.4 مليار ين شطبا لأصول مع ضعف أنشطتها للألعاب الإلكترونية في سوق الهواتف المحمولة المتشبع باليابان.


الأسهم اليابانية

الصين

فيروس كورونا

المؤشر نيكى

بورصه طوكيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة