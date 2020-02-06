أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 6-2-2020 وعيار 22 بـ 188.97

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 6-2-2020، ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 188.97ريال سعودى مقابل 187.32 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 188.97 ريال بما يعادل 50.37$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 173.22 ريال بما يعادل 46.17$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 35. 165 ريال بما يعادل 44.07 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 141.73 ريال بما يعادل 37.78 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 110.23 ريال بما يعادل 29.38 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 94.48 ريال بما يعادل 25.18 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,877 ريال بما يعادل 1,567 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,323 ريال بما يعادل 352.60 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 188,968 ريال بما يعادل 50,370 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.