أخبار مصر اليوم.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطنى.

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.





شقيق صفوت حجازى يتاجر بصحة الناس: النقاب والوضوء يعالجان فيروس كورونا (فيديو)

في الوقت الذى يسعى فيه العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا الذى اجتاح العديد من الدول، وأصاب آلاف الأشخاص، خرج مذيع قناة الرحمة، أسامة حجازى، ليخلط الدين بالطب، ليزعم أن النقاب والوضوء، علاج فعال لفيروس كورونا.





بوتين يقيل 4 جنرالات ويجرى عددا من التعديلات فى أجهزة الأمن الروسية

أقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، 4 جنرالات فى وزارتى الداخلية والطوارئ، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية، يذكرأن أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دعمه لسيادة العراق، داعيا إلى ضرورة تبني لغة الحوار فى حل جميع المشاكل، وقال بوتين - خلال تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد لدى روسيا الأربعاء، بـ"الكرملين " إن البشرية اليوم في مرحلة خطيرة، مشيرا إلى تزايد الصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية والتطرف ، وانهيار نظام الحد من التسلح .

بنات للبيع.. إعلان على موقع تجارى فى تونس يثير السخط على مواقع التواصل

أثار إعلان عن بيع طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، نشر على موقع إلكترونى تجارى تونسى شهير، سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، وفى التفاصيل، نشر شخص إعلان بيع طفلة مقابل مبلغ 3500 دينار (1100 يورو) تحت عنوان ''بنات للبيع''.

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

ضرب جنوبي الفلبين، مساء اليوم الخميس 6 فبراير، زلزال بقوة 6.4 بمقياس ريختر، وأعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل، وفقا صحيفة "بيبول" الصينية، أن زلزال على عمق 47 كيلومتر، بقوة 6.4 بمقياس ريختر، ضرب جنوبي الصين.

هدف محمد صلاح فى مانشستر يونايتد يفوز بجائزة الأفضل بشهر يناير.. فيديو

أعلن نادى ليفربول فوز هدف الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى شباك مانشستر يونايتد الإنجليزى بجائزة أفضل هدف فى شهر يناير.

النائب العام لوزير الداخلية: رجال الشرطة يبذلون جهود

ا تستحق التقدير

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، يرافقه ووفد من أعضاء النيابة العامة، لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





ليفربول يواجه تشيلسى 3 مارس فى كأس الاتحاد الإنجليزى

كشف الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم عن موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى فى إطار مباريات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزى، وستقام المواجهة يوم الثلاثاء الثالث من مارس المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، فى الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

الأسطورة فاطمة عمر تواصل إنجازاتها بميدالية جديدة في كأس العالم للبارالمبية

تواصل الأسطورة فاطمة عمر إنجازاتها الشخصية بعد تحقيق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم البارالمبية المقام في نيجيريا، بوزن +67 برفع ثقل 121 كجم.

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

حصل اليوم السابع على رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد تسلم الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، والشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة.

ربة منزل تخنق ابنتها لشكها فى سلوكها بالمحلة

أقدمت ربة منزل على قتل نجلتها خنقا لشكها فى سلوكها، وذلك بعد معرفة زوجها بأنها انجبت طفلا ليس من صلبة، فقامت بقتلها انتقاما منها.

زيزى بقى عندها انستجرام.. كلبة أحمد فهمى تدخل عالم السوشيال ميديا

أطلق النجم أحمد فهمى، حسابا جديدا على "انستجرام"، لكلبته الخاصة به "زيزى"، حيث نشر اليوم، عبر حسابه على نفس الموقع، صورة وهو يحمل الكلبة، وعلق عليها قائلا: "زيزى".. وأشار إلى الحساب الجديد لها.

استقاله وزير مالية اسكتلندا بعد نشر رسائل شذوذ له مع مراهق

اضطر وزير المالية الاسكتلندى ديريك ماكاى، إلى ترك منصبه على خلفية نشر وسائل الإعلام مئات الرسائل التى بعث بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلى مراهق فى سن 16 عاما، وقدم ماكاى (42 عاما) الاستقالة إلى رئيس الحكومة، نيكولا ستيرجن، مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ فورا، قبل ساعات من إعلان مشروع الميزانية للعام القادم اليوم الخميس.

فيديوجراف.. أرقام قياسية لا تنسى فى تاريخ جوائز الأوسكار بـ"فئات موسيقية

تتجه أنظار العالم بأكمله مساء الأحد المقبل، وبالتحديد المهتمين بالسينما إلى حفل جوائز توزيع الأوسكار، وهم فى حالة ترقب شديد منتظرين، من الذى سيقتنص هذه الجائزة التى تعد الأهم فى العالم، ومع اقتراب هذه المناسبة نرصد لكم أرقام قياسية لاتنسى فى تاريخ جوائز الأوسكار بـ"فئات موسيقية".

أول صور لحادث الطريق الصحراوى بأسوان بعد مصرع 13 شخصا

ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى لحادث تصادم شاحنة نقل بسيارة أجرة ميكروباص، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" مما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة شخصين اثنين، كانوا فى طريقهم من أسوان إلى مركز إدفو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.





الجميلة الملهمة.. نسمة ممدوح أول فاشونيستا لقصار القامة

نسمة ممدوح، لم يمنعها قصر قامتها من تحقيق حلمها فى أن تصبح عارضة أزياء، وإنما أصرت أن تتحول لأيقونة جمال وأول عارضة أزياء من قصار القامة.