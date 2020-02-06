أخبار المحافظات اليوم.. طالب يعتدى على أستاذ بـ"طبنجة" فى جامعة الإسكندرية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

طالب يعتدى على أستاذ بـ"طبنجة" فى جامعة الإسكندرية لفصله من الكلية

شهدت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية واقعة اعتداء طالب على أستاذ بكلية التجارة بواسطة طبنجة بسبب قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصلين دراسيين لإثارته الشغب فى لجنة الامتحان. وتسبب الطالب فى إصابة بالغة للأستاذ بالجامعة، حيث أنه بيت النية للاعتداء عليه بسبب قرار فصله، وتم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط الطالب واستدعاء قسم شرطة باب شرقى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الطالب المتهم

بدأت الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب محمود محمد أحمد، حيث أنه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع وعندما عنفه أستاذ بالجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة فطلب منه الخروج من اللجنة، ولم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد، وقام بدفعه إلى الخلف وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه وفقد السيطرة على لجنة الامتحان وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناءًا على ذلك قرر مجلس التأديب فصل الطالب لفصلين دراسيين.

مصرع 11 شخصا وإصابة 3 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بأسوان

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر، وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين.

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش (داخل البحر المتوسط). وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 6:53 صباحا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر على خط العرض 32.7597° شمالا وخط الطول 34.7793° شرقا، وعمق: 13 كم، مؤكدا أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر او اصابات.

محافظة شمال سيناء تعلن توفير مساكن لأهالى الشيخ زويد ورفح بسعر رمزى

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، بدء اتخاذ إجراءات توفير السكن البديل لأبناء المحافظة المضارين من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح .وأوضح البيان أنه سيتم توفير مسكن بمشروع الإسكان الاجتماعى لكل أسرة أضيرت على أن يدفع المواطن قيمة رمزية 100 جنيه مقابل أعمال الخدمات.

وشروط الاستفادة من الخدمة ان يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، شهادة ميلاد الابناء، مستند يدل على الإقامة السابقة فى مدينتى رفح او الشيخ زويد على ان يبدأ تقديم الطلبات لمدة 15 يوما ابتداء من 9 فبراير الجارى، وتقدم الطلبات فى مقر نقابة المعلمين بالعريش وكذا مجلس مدينة بئر العبد ، ومن يقيمون خارج المحافظة تقدم الطلبات لنقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنة المحافظة برئاسة سعيد عرادة وعدلى اليمانى.

أزمة فى "تجارة الإسكندرية" بسبب 212 ألف جنيه

تشهد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، حالة من الغضب بين الطلاب، بسبب فصل طالبين في الفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية، لتنظيمهما حفل تخرج الدفعة بما يسمى "فوتو داى"، دون علم وموافقة إدارة الكلية، وجمعا مبالغ مالية من الطلاب، وصلت إلى 212 ألف جنيه، وأقاما الحفل باستاد الإسكندرية دون علم الإدارة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات مبيت للطلاب، دون علم وموافقة الإدارة، وليس تحت إشراف إدارة النشاط برعاية الشباب، ما دفع إدارة الكلية لإحالة الطالبين إلى التحقيق ومجلس التأديب الذى قرر فصلهما لمده عامين، كعقاب لما حدث ومنع تكراره بالكلية.

وقال الطالب ابراهيم الخويسكى، المفصول من إدارة الكلية، إنه فى البداية عرض الفكرة على العميد الدكتور السيد الصيفى، ولم يبد أي اعتراض، ثم بعدها فوجىء برفض إدارة الكلية، وذلك بعد جمع المبالغ المالية ودفع الرسوم، ما دفع عدد من الطلاب لاقتراح استكمال التنظيم ولكن دون أن يحمل الحفل اسم الكلية، حتى لا تحدث مشاكل بسبب صعوبة استرجاع المبالغ المالية التى تم دفعها وذلك للخروج من المأزق. أضاف، أنه فوجىء بتحويله للتحقيق، ولم تذكر إدارة الكلية موافقتها فى بداية الأمر على تنظيم الحفل، وأنه نشاط فردى.

أضاف أحمد إبراهيم أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن الطالبين المفصولين لم يتبق لهما سوى فصل دراسى واحد فقط، وفصلهما يسبب أزمة كبيرة فى مستقبلهما الدراسى، مضيفا أنه إذا أخطأ الطلاب هناك وسائل عقاب أخرى غير الفصل والتى يجب اتباعها، خاصة أن إدارة الكلية وافقت على التنظيم فى بداية الأمر .

بينما أكد الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية، أن تنظيم الرحلات والحفلات بعيدا عن إدارة الكلية ليس من الأعراف الجامعية، وتم وضع إخطار لجميع الطلاب بأن الكلية غير مسئولة عن تنظيم فوتو داى الدفعه 74 ،ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مكتب الشهر العقارى الجديد بالعاشر من رمضان

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس خالد شاهين رئيس جاهز مدينة العاشر من رمضان، ولفيف من مسئولى الشهر العقارى وجهاز المدينة، صباح اليوم، الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقارى بالحى الـ16 بمدينة العاشر من رمضان.جاءت هذه الافتتاحات فى إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لكل المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كل الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.

ويقع المبني الجديد على مساحة 1000 متر مربع وبتكلفة استثمارية في حدود 5 ملايين جنيه، ومكانه في الدور الأول علوي بالمول التجاري بالحي 16 في المرحلة الثالثة بالمدينة، تحت إشراف جهاز العاشر من رمضان، في إطار حرص جهاز العاشر علي توفير الخدمات العامة لسكان المدينة، وتم إنشاء المقر الجديد بنظام نقل الأصول نظرًا لتزايد الإقبال والزحام الشديد علي مكتب الشهر العقارى القديم والوحيد بالمدينة، وذلك لحرص الوزارة على تحسين الخدمات التي تقدمها في إطار السياسة العامة للدولة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في أحسن صورة.