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أجهزة الأمن تضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

الخميس، 06 فبراير 2020 11:55 ص
أجهزة الأمن تضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 7 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، البداية كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من أحمد. م 30 سنة، عاطل ومقيم كوم أشفين، دائرة مركز قليوب، ومصطفي . م 33 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، وحسنى.م 36 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وسلاحين أبيضين " سنجة".

وتم ضبطهم في إحضارهم في القضية رقم  1483 لسنة 2020 م جنح مركز القناطر الخيريه – مشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع  تحرر عن ذلك المحضر رقم  48 أحوال المركز.

كما تم ضبط "ع  م ع"  23 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وطلقتين من ذات العياروكميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرام وكمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 45 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه ، و"أ ي م" 21 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد روسي وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 160 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه  تحرر عن ذلك المحضر لرقم 2414 لسنة 2020م جنح مركز شبين القناطر.

وضبط "ا ح ع" 30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من الهيروين المخدر تزن حوالى  100 جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول  ،وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 263 لسنة 2020م إداري قسم قليوب، و "م ع ن" 21 سنة عاطل  وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 823 لسنة 2020م جنح مركز كفر شكر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.


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