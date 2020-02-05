5 أمهات تفوزن بالترشح لجائزة الأم المثالية فى الإسكندرية 2020

عقدت لجنة اختيار الأم المثالية بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية،برئاسة امام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية،اجتماعا حضره كلا من وكيل المديرية،الهام المنشاوي عضو البرلمان عن دائرة شرق،مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية،واللجنة الفنية المكونة من 3 اخصائيين بإدارة الأسرة والطفولة،وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للاعاقة وممثل اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية،وممثلي 4 جمعيات أهلية وممثل عن كلية الآداب).

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن الإجتماعى اليوم،إلى أنه تم عرض الطلبات المقدمة في اللجنة فقد تقدم 17 أم علي مستوى المحافظة وتم عرض قصص الكفاح وتربية الابناء وما تم مواجهته من صعوبات وتضحيات كل واحدة تلو الاخري علي حدي،ووقع الإختيار علي 5 امهات ، توافرت فيهن الشروط والمعايير التي حددته وزارة التضامن الاجتماعى فى اعلانها عن المسابقة منذ ما يقرب من الشهر الماضى.

من جهه أخرى في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى للعمل على تفعيل منظومة الحماية والرعاية للاسرة المصرية ، تم عقد ورشة لتدريب اخصائيين وحدات ادارة الحالة تحت عنوان "الخدمة الاجتماعية في مجال الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم علي اساس النوع" ، حيث تم تدريب اخصائيين إدارة الحاله والعاملين بمجال الأسر البديلة ، و حاضر في التدريب اساتذة متخصصون من الجامعه الامريكيه.

و تناول التدريب كيفية التعامل مع الحالات المعنفة جنسيا، وكيفية الوقاية والحماية منها داخل المؤسسات الاجتماعية ، وتدريب مسئولى الاسر البديلة علي كيفية التعامل مع هذه الحالات

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ انشطة مشروع حماية الطفل،والذى يهدف الى تفعيل الوقاية والحماية والرعاية للاطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف من خلال تفعيل منظومة ادارة الحالة.