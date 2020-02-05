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ولى عهد دبى يقرر إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية لدعم المستثمرين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:31 م
ولى عهد دبى يقرر إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية لدعم المستثمرين حمدان بن محمد ولى عهد دبى
كتبت ريهام عبد الله

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اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قرارا بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية فى دبى، فى خطوة من شأنها المساهمة فى تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

وقال حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمى بتويتر اليوم الأربعاء :"تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدت خلال اجتماع المجلس التنفيذى قرارًا بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية فى دبى، فى خطوة من شأنها المساهمة فى تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين".

 

الشيخ حمدان بن محمد
الشيخ حمدان بن محمد

 

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

وتابع :"دور الحكومة الارتقاء بدبى إلى مصاف المدن الأكثر تقدمًا ونموًا وسعادة فى العالم.. ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية فى المجتمع".

 

واستمر :"كما اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذى استراتيجية التعليم الطبى والأبحاث فى دبى والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية".

حمدان بن محمد ولى عهد دبى

حمدان بن محمد ولى عهد دبى

 

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

 

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد أهدى حصانا عربيا، إلى طفل سعودى، 10 أعوام، مغرما وعاشقا للخيول، وطلب منه ولى العهد أن يطلق عليه اسما يحبه، فاقترح الطفل السعودى أن يطلق عليه اسم "ياقوت".

 

وفى مقابلة تليفزيونية، قال الطفل السعودى: "جاى العلا اتفرج، وكلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدى حصان وأقوم بامتطائه"، مشيرًا إلى أنه يركب الخيل من عمر 8 سنوات، مضيفا: "لم يكن الأمر بيدى أن أحقق رغبتى لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكى للعدة المناسبة، وصغر سنى"، مشيرًا إلى أنه يملك اسطبلا فى الجنادرية ولديه خيل وفرس اسمها مياله، وفقا لـ"العربية".

 

وأثناء مشاركة ولى عهد دبى فى النسخة الثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة "ملتقى الفرسان 2020"، التى انطلقت فى محافظة العلا بالسعودية فى 1 فبراير الجارى، التقى المذيع ولى عهد إمارة دبى، وأخبره أن الطفل لديه طلب، ليرد الطفل السعودى: "أرغب فى أن يكون لدى حصان"، فسأله الشيخ حمدان "كم كبره"، فقال الطفل "أى شىء"، فأجاب ولى عهد دبى "تم، الحصان بيجيك"، ويضيف ولى العهد: "بنعطيك حصان بدون اسم، الاسم من عندك"، فأجاب الطفل "ياقوت" فى إشارة إلى اسم الحصان.

 


حمدان بن محمد

ولى عهد دبى

دبى

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