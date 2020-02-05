وصول جثامين مذبحة البحيرة إلى مستشفى دمنهور لتشريحها ومعرفة تفاصيل الوفاة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت مصادر طبية بالبحيرة وصول جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة بمركز الرحمانية إلى مشرحة مستشفى المعهد الطبى القومى بمدينة دمنهور، تمهيدا لتشريحها بواسطة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وذلك على خلفية قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا، وكانت قرية على خضر التابعة لمركز الرحمانية قد شهدت مساء أمس جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة في ظروف غامضة وهم: مسعد ع.م 40 عاما وزوجته عواطف.ع.ر 30 عاما وبناته نورا 8 سنوات وندا 5 سنوات وأمل سنة ونصف.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.

من جانبه، وجه اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وملابساته.

قررت النيابة العامة بمركز الرحمانية بالبحيرة، إحالة جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة على خلفية واقعة قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا.

ووفقا للتحريات الأولية، فإن الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وبناته للتخلص منهن ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم معاينة مكان الحادث ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان الواقعة.

وكانت شهدت قرية على خضر، التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة حادثا مأساويًا، حيث أقدم عامل محارة على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثث أسرة كاملة مكونة من أب يدعى "مسعد. ع" 45 سنة عامل وزوجته وبناته الثلاثة.