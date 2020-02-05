وأضاف "أن الميليشيات الحوثية لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم فى صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض"، لافتًا إلى ‏أن الجيش الوطنى بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، سطر ملاحم بطولية وخاض معارك وجهًا لوجه مع الميليشيات في جبهات (نهم - صرواح - الجوف - البيضاء).