وزير العدل يفاجئ مكتب توثيق مدينة نصر بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل

كتب إبراهيم قاسم

فاجأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح أمس، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور بالحى السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع علي أرض الواقع للمواطنين.

والتقي وزير العدل ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقيمهم لإداء موظفي المكتب، وقد اشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب بينما انتقد البعض الاخر عدم كفاءة شبكة النظام الالي والتي يؤدي تعطلها احياناً الي تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه.

كما تبادل الحديث مع موظفي المكتب حول دورة العمل وسرعة إنجازه، وقد استرعى انتباهه ربط بداية تنفيذ طلبات المواطنين بالمكتب بالانتهاء من توزيع الأرقام على الحضور، ثم يبدأ بعدها الموظفون في عملهم وفقاً للعدد الذي تم بحديده، وهو الأمر الذي تصدي له الوزير بالتوجيه نحو البدء الفورى في تنفيذ طلبات المواطنين دون انتظار استكمال اصدار الأرقام، فضلا عن توجيه موظفى المكتب إلى عدم انتظار عودة النظام الآلي عند تعطله عن العمل، وإنما مباشرة الاجراءات يدويا، ثم ادراجها علي النظام عند عودته للعمل حرصاً على سرعة الانجاز للمعاملات.

وفور عودة الوزير الي مقر الوزارة اجتمع بمساعده للشهر العقاري ورئيس المصلحة وتكليفهما بإعداد التعليمات التنفيذية لتلافي ما تم رصده من سلبيات أثناء الزيارة.

وفى سياق متصل تم تحديد أحد مكاتب التوثيق بالقاهرة لبدء التشغيل التجريبي لنظام المتابعة الداخلية بكاميرات المراقبة للوقوف علي انتظام العمل بالمكاتب، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التى تشهد زحاماً من المواطنين.

وقالت وزارة العدل، فى بيان لها أمس الثلاثاء، إن اجتماع الوزير مع مساعديه انتهى إلى مجموعة من النتائج التى تمثلت فى وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية فى تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين، مع تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له.