وزير الرياضة: 1.635 مليار جنيه مستهدف للملاعب ومراكز الشباب 2020

كتبت هند مختار

قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن رؤية وزارة الشباب والرياضة هو تطوير مراكز الشباب بالمحافظات وهناك جزء منها إعادة صيانة المراكز القائمة وجزء خاص بتحويل مراكز الشباب لمراكز مجتمعية، موضحا أن مصر بها 4333 مركز شباب.

وأضاف صبحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، أن هذا العام شهد استثمارات للقطاع الخاص فى هذا المجال بـ950 مليون جنيه، لافتا إلى أن مستهدف هذا العام مليار و635 مليون جنيه حجم للملاعب ومراكز الشباب، موضحا أنه يتم حاليا إجراء دراسة سكانية وجغرافية لمدى الاحتياج داخل المدن لمراكز الشباب.

وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويأتى التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام فى رعاية مصالح عديمى الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبى احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها، او عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتى تستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقًا لحساب السنة الميلادية التى تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلًا من العام الهجرى، وذلك تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادى الذى تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التى يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

كما تضمن التعديل النص على اعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التى تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى يعمل عليها.