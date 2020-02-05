سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: 60 ألف طالب حاولوا الغش فى امتحانات الصف الثانى الثانوى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:27 م
وزير التعليم: 60 ألف طالب حاولوا الغش فى امتحانات الصف الثانى الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وناحج وراسب فى نظام التقييم الجديد، الذى يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقى لدى الطلاب، مؤكدا أن الامتحان قياس لمستوى الطالب ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، أن توضيح الأرقام فى نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات، مشيرا إلى أنه يمنح الشهادة أكثر دقة ومن ثم يتم قياس النمر والدرجات على مساحة أكبر وهى أرقام تقريبية، مشيرا إلى أنه لا توجد لغة رسوب ونجاح فى النتيجة، ولكن لكل طالب مستوى حققه فى نتائج التعلم ظهر فى قراءة الألوان والأرقام فى النتيجة التى تم إعلانها.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التنافس على دخول الجامعة يكون بين الطلاب وبالتالى لو أول الدفعة 70% هيدخل كلية الطب، والشهادة التى تم تصميمها للطلاب مهمة جدا للطالب لأنها تمنحه القدرة على معرفة مستواه الحقيقى.
 
وأكد الوزير أن 60 ألف بما يعادل 10% حاولوا يشغوا الامتحان عن طريق الدخول بكود امتحان زميل له، حيث كانوا يحاولون الغش عن طريق الواتس اب، مما أثر ذلك على سيتم الامتحان ولدينا قائمة بأسمهائهم وممكن نبعت لبابا وماما هؤلاء الطلاب نقولهم انتم بتغشوا.

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (1)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (2)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (3)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (4)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (5)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (6)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (7)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (8)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (9)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (10)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (11)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (12)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (13)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (14)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (15)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (16)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (17)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (18)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (19)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (20)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (21)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (22)
 

 

مؤتمر وزير التربية والتعليم (23)
 

 


التربية والتعليم

نتيجة الثانى الثانوى للامتحان الالكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة