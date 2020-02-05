وزير التعليم: 60 ألف طالب حاولوا الغش فى امتحانات الصف الثانى الثانوى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وناحج وراسب فى نظام التقييم الجديد، الذى يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقى لدى الطلاب، مؤكدا أن الامتحان قياس لمستوى الطالب ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، أن توضيح الأرقام فى نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات، مشيرا إلى أنه يمنح الشهادة أكثر دقة ومن ثم يتم قياس النمر والدرجات على مساحة أكبر وهى أرقام تقريبية، مشيرا إلى أنه لا توجد لغة رسوب ونجاح فى النتيجة، ولكن لكل طالب مستوى حققه فى نتائج التعلم ظهر فى قراءة الألوان والأرقام فى النتيجة التى تم إعلانها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التنافس على دخول الجامعة يكون بين الطلاب وبالتالى لو أول الدفعة 70% هيدخل كلية الطب، والشهادة التى تم تصميمها للطلاب مهمة جدا للطالب لأنها تمنحه القدرة على معرفة مستواه الحقيقى.

وأكد الوزير أن 60 ألف بما يعادل 10% حاولوا يشغوا الامتحان عن طريق الدخول بكود امتحان زميل له، حيث كانوا يحاولون الغش عن طريق الواتس اب، مما أثر ذلك على سيتم الامتحان ولدينا قائمة بأسمهائهم وممكن نبعت لبابا وماما هؤلاء الطلاب نقولهم انتم بتغشوا.