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وزير التجارة السنغافورى: تفشى "كورونا" يُلقن الاقتصادات العالمية "درسًا قويًا"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:50 م
وزير التجارة السنغافورى: تفشى "كورونا" يُلقن الاقتصادات العالمية "درسًا قويًا" كورونا
ا ش ا

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أكد وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان تشون سينج، اليوم الأربعاء، أن الانتشار المُستمر والسريع لفيروس كورونا ، الذي أغلق مراكز تجارية رئيسية في الصين ، يُعد درسًا جيدًا للغاية للشركات والاقتصادات العالمية لإبراز أهمية تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وأوضح سينج ، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية ، أن إغلاق المراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء الصين سيضُر بالتأكيد الاقتصاديات التي تعتمد على شراء الصين لمنتجاتها وكذلك لتزويدها بالمواد وقطع الغيار الخاصة بسلع التصدير.
وقال : إن الصين لا تنتج في الوقت الحالي منتجات منخفضة القيمة فقط بل تُصنع أيضًا منتجات لسلاسل توريد الخاصة بالعديد من المنتجات الراقية ما يجعل التأثير على سلاسل التوريد قويًا في جميع أنحاء العالم .. مضيفا : إن ما يحدث في الصين سيُؤثر بالتأكيد على الجميع إلا أن ما يُهمنا حقًا في المرحلة القادمة هو من سيعمل على التعافي بشكل أسرع، وهي الخطوة اللاحقة لمرحلة تحجيم الأزمة الحالية.
وأكد أن سنغافورة تُعطي الأولية منذ سنوات عديدة إلى التنويع الاقتصادي ..موضحا أن حكومة بلاده حثت الشركات على عدم الاعتماد على منتجات أو أسواق معينة للعمل.
يُذكر أن فيروس كورونا الذي بدأ انتشاره في منتصف شهر يناير الماضي، ثم أعلنت الصين حالة الطوارئ يوم 20 من يناير بسبب تفشي المرض في البلاد، قد تسبب في وفاة 493 شخصًا وإصابة ما يقرُب من 25 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.

التجارة

الصناعة

تشان تشون سينج

فيروس كورونا

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