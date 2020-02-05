وزيرة الهجرة تزور القوات البحرية.. وتوجه الشكر للجيش: "درع الوطن وسيفه"

كتب زكى القاضى

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاركت فى محاضرة بحضور قادة وضباط وطلبة القوات البحرية، كما قامت بجولة للتعرف على الأسلحة الحديثة المنضمة للقوات البحرية المصرية .

بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوزيرة فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة، مشيداً بدور الوزيرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال زيادة الروابط بين المصريين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم مصر .

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة درع الوطن وسيفه لدورها فى حماية الأمن القومى ومقدراته والتقدير للدعم المقدم لجهود الوزارة فى كافة الأنشطة لتأصيل الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، كما قدمت تحية تقدير للقوات البحرية وقائد القوات البحرية على التعاون المثمر فى مؤتمرات مصر تستطيع وما أثمره من تعظيم الاستفادة من دور الخبراء المصريين بالخارج فى تنمية علاقات التعاون الثنائى مع دول إقامتهم .

واستعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة فى تصحيح المفاهيم وعرض الحقائق للمصريين بالخارج، والقيام بمخاطبة كل فئة لربطها بالوطن ونقل جهود التنمية الضخمة الغير مسبوقة التى تشهدها البلاد، بدءاً من المواقف العمالية والحالات الفردية لبعض الفئات وتحرك الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة أوصلت رسالة بأن الدولة تقف سند ودعم للمصريين بالخارج ، تدافع عن كرامته وحقوقه .

كما أشارت الوزيرة الى دور منتديات الجيل الثانى والثالث التى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الدفاع لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل شعور الفخر بالقوات المسلحة ومقاتليها للشباب بالخارج ودورهم فى الدفاع عن مصر وأمنها القومي بأبعاده المتعددة، ليتحولوا الى جنود للدولة بالخارج وصوت لإنجازاتها ومدافعين عن صورتها الصحيحة إضافة إلى مبادرة "اتكلم مصرى" لتأصيل الهوية عبر برنامج لغوى وثقافى للأطفال المصريين غير الناطقين بالعربية فى الخارج.

كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتوضيح دور الوزارة فى التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لينقلوا خبراتهم لدولتهم الأم، إضافة إلى الأطباء الذين يتقدموا المراكز فى المراكز الطبية والأكاديمية ويمثلوا ثقل فى دول المهجر بالخارج وفى أفريقيا مثمنة على دورهم وأثر ذلك كقوة مصر الناعمة لخط دفاع الأمن القومى بالخارج.