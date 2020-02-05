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وزيرة الصحة تطمئن على المصريين العائدين من الصين عبر فيديو كونفرانس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:22 م
وزيرة الصحة تطمئن على المصريين العائدين من الصين عبر فيديو كونفرانس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها، وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس" أثناء تواجدهم بمناطق الحجر الصحي المخصصة لهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية لجميع المصريين العائدين من الصين، وحرصت على الاستماع لجميع احتياجاتهم ومطالبهم، كما اطمأنت على سير العمل والدور الذي يقوم به كافة العاملين بمناطق الحجر الصحي.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية والمسئولين وممثلي الجهات المعنية المتابعين للحالة الصحية والوقائية والأمنية للمصريين أثناء تواجدهم بمناطق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض.

وأضاف أن الوزيرة نقلت إليهم شكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء لكل فرد لما قام به من دور كبير لتأهيل مناطق الحجر الصحي والعمل على مدار 48 ساعة متواصلة لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية وتنفيذ خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن الوزيرة شددت على الإجراءات الوقائية الخاصة بالنظافة وطريقة تجميع المخلفات والتخلص منها، كما وجهت الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة للاطمئنان بشكل مستمر على نظافة الأماكن وتوافر كميات كافية من المنظفات لرش الأماكن وتطهيرها.

وفي نهاية حديث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع القائمين على العمل هناك وصفتهم بالأبطال وأكدت تواصلها الدائم والمستمر معهم لتلبية كل احتياجاتهم ومتابعة الحالة الصحية لجميع المصريين العائدين من الصين والفرق الطبية والإداريين وجميع العاملين بالمكان، كما أوصت جميع العاملين والقائمين على العمل بالحفاظ على صحتهم وتطبيق كل وسائل الحماية ومكافحة العدوى.


الصحة

العائدين من الصين

وزيرة الصحة

مطروح

كورونا

الكورنا

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