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وزيرة التخطيط: رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:55 م
وزيرة التخطيط: رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات بـ12 محافظة كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليار جنيه، يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالإهتمام بالخدمات التى تمس المواطنين يوميا ومنها الطرق الداخلية . 
 
 
 
وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تحركت بخطى سريعة مع الجهات المعنية لتطوير وتأهيل الطرق الداخلية . 
 
 
 
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه مستهدف تنفيذ 197 مشروعا ضمن خطة المرحلة الأولى بالـ12 محافظة ،موضحا أنه عام 2018/2019 تم تنفيذ ألفين مشروع  بتكلفة 5.4 مليار جنيه وفى عام 2019/2020 تم تنفيذ الفين مشروع أيضا بتكلفة 4.2 مليار جنيه . 
 
 
 
ولفت إلى أن المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطرق ستبدا السنة المالية القادمة .
 
 
 

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