وزيرة التخطيط: رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات بـ12 محافظة كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليار جنيه، يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالإهتمام بالخدمات التى تمس المواطنين يوميا ومنها الطرق الداخلية .
وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تحركت بخطى سريعة مع الجهات المعنية لتطوير وتأهيل الطرق الداخلية .
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه مستهدف تنفيذ 197 مشروعا ضمن خطة المرحلة الأولى بالـ12 محافظة ،موضحا أنه عام 2018/2019 تم تنفيذ ألفين مشروع بتكلفة 5.4 مليار جنيه وفى عام 2019/2020 تم تنفيذ الفين مشروع أيضا بتكلفة 4.2 مليار جنيه .
ولفت إلى أن المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطرق ستبدا السنة المالية القادمة .
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