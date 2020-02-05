وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أن طفلا كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا فى 29 يناير الماضى، شفى من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى، وحسب موقع الإمارات اليوم، أفادت الوزارة بأنه الطفل خضع لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس، يشار إلى أن ذلك الطفل صينى الجنسية.

وكانت قد أعلنت كوريا الجنوبية، عن تعافى أول مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد، وخروجه من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وأن المريض مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، مشيرة إلى أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا الجديد" يوم 24 يناير الماضي بعد يومين فقط من عودته من مدينة "ووهان" الصينية.

وأفادت إدارة المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الأطباء وافقوا على خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت قد أكدت سلطات الصحة فى ماليزيا إصابة رجل ماليزى يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضى مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الوباء. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزى إلا يوم 29 يناير أى بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزى ذو الكفل أحمد إن نتائج فحوص طبية بتاريخ 3 فبراير أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.