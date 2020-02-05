واشنطن: 428 أمريكيا يتواجدون على متن سفينة فرضت اليابان حجرا صحيا عليها

أ.ش.أ

قالت السفارة الأمريكية في اليابان، اليوم الأربعاء، إنها على علم بوجود 428 أمريكيا على متن سفينة "دايموند برينسس"، التي فرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على جميع ركابها وأفراد طاقمها في ميناء "يوكوهاما" بعد أن تبين إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت السفارة - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المعنية وستقدم كل المساعدة القنصلية للمواطنين الذين كانوا على متن السفينة.

وأوضحت السفارة الأمريكية في طوكيو أنها تقوم حاليا بمراقبة الموقف عن كثب كما أنها ستواصل تقديم المساعدة مع تطور الوضع.

كان تلفزيون أساهى،ذكر اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا.

وبدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونج كونج أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس الذى انطلق من مدينة ووهان بالصين.

كانت اليابان فرضت حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا"، وذلك فى تقرير عرضته قناة روسيا اليوم.

وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.