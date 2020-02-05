هل استخدام أوانى المطبخ البلاستيكية يشكل خطرا على الصحة؟

فاطمة ياسر

تستخدم أدوات المطبخ البلاستيكية غالبًا لأنها مريحة ورخيصة الثمن وخفيفة الوزن، وهناك حتى حاويات آمنة للاستخدام في الميكروويف، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على ما إذا كان استخدام أواني المطبخ البلاستيكية خطرا على الصحة أم لا، فقد أكدت وزارة الصحة العالمية أن استخدام المواد البلاستيكية يعد من الأمور المضرة والتي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "hhdresearch"، أن البلاستيك عبارة عن مادة صناعية مصنوعة من عدد من البوليمرات العضوية، كبولي كلوريد الفينيل والنايلون و bpa والبولي إيثيلين، وهذه المواد الصناعية يمكن تشكيلها على أي شكل ترغب في الوصول له.

فإذا تحدثنا علي مادة Bisphenol A (BPA)، فهي أحد أكثر المواد الكيميائية انتشارًا، حيث إنه السبب في جعل البلاستيك صلب، ويتم استخدامه في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك تغليف المواد الغذائية والأواني وأدوات المائدة، ومخاطرة الصحية زيادة فرص الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب وسرطان الثدي.

أما عن مادة " الفثالات" فهي مجموعة من المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، وهذه المواد الكيميائية تجعل من البلاستيك لين ويتم استخدامه في الغالب لصنع الأكواب ومستحضرات التجميل والعطور، ومخاطرة الصحية زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي، وتتسبب في حدوث مشاكل خصوبة الرجال، والتوحد، ومرض السكر من النوع الثاني ، ونقص الانتباه وفرط الحركة والربو وانخفاض معدل الذكاء.

وأشار التقرير أن مادة "كلوريد الفينيل"، يستخدم في الغالب لصنع مواد بلاستيكية خفيفة مثل ستائر الحمام، ومخاطرة الصحية أنه يزيد فرص الإصابة بالسرطان، أما عن مادة "الستايرين"، هذه هي المواد المستخدمة في صناعة علب البيض والأكواب والأطباق التي يمكن التخلص منها وصواني الطعام المصنوعة من الستايروفوم وأدوات المائدة البلاستيكية غير الشفافة، ومخاطرة الصحية زيادة الإصابة بالسرطان.

كما أوضح التقرير، أن أدوات المطبخ المصنوعة من البلاستيك تعطي جرعة من المواد الكيميائية غير المرغوب فيها والضارة للجسم.

كيف تدخل المواد الكيميائية الضارة أجسامنا؟ سؤال هام ويجب التعرف علي حقيقة الإجابة الخاصة به، حيث أكد التقرير أن المواد الكيميائية التي تدخل أجسامنا بطرق مختلفة يمكن أن يكون ذلك من خلال ابتلاع الجزيئات أو شمها، وفي معظم الحالات، يتم إطلاق هذه المواد الكيميائية إلي الجسم نتيجة للتفاعلات الكيميائية أو الحرارة.

كما أضاف التقرير أن استخدام اواني البلاستيك تتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرجال في جميع أنحاء العالم بنسبة 40٪ وزيادة حالات العقم، وهذا الأمر يعد خطرا كبيرا علي صحة الرجل الإنجابية.