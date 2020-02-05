نيابة بنها تصرح بدفن جثة الأم المتهمة بالقاء طفلتيها بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار موسي عبد الباري، مدير نيابة مركز بنها، وبأشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها إلي مستشفي بنها الجامعي، وذلك بعد اخطار إدارة مستشفي بنها الجامعي، بوفاتها حيث أنها قامت بالقاء طفلتيها من الطابق الخامس ثم ألقت بنفسها بعدهما، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بدفنها عقب ذلك.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، وفاة "رحاب م " 36 سنة، مدرسة ومقيمة بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، المتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الخامس ثم انتحارها، بعد وجودها بالعناية العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى منذ أسبوع.

وأضاف الجزار في تصريح له، أن المتوفاة كانت مصابة بكسر بالحوض وأحد الساعدين، بجانب نزيف داخلى بالبطن، وأنه تم وضعها على جهاز تنفس صناعى بعد إجراء جراحتين لها وإصابتها بنزيف، مشيرا إلى أن الطفلتين اللذان لقيا مصرعهما توفيا إثر سحجات بالجسد مما أدى إلى نزيف داخلى وتوقف عضلة القلب.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الأطفال عقب تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعى، وسؤال شهود العيان والإستعلام عن حالة الأم لمعرفة قدرتها على الاستجواب من عدمه بجانب استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، وتبين سقوط "أسماء.م.ع" 6 سنوات، و"رغدة.م.ع" 4 سنوات، ووالدتهما "رحاب.م.ع"، 36 سنة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلها بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها بعدهما، وتبين مصرع الطفلتين، وأن الأم تعانى من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر.