سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة بنها تصرح بدفن جثة الأم المتهمة بالقاء طفلتيها بالقليوبية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:17 ص
نيابة بنها تصرح بدفن جثة الأم المتهمة بالقاء طفلتيها بالقليوبية جثة -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار موسي عبد الباري، مدير نيابة مركز بنها، وبأشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها إلي مستشفي بنها الجامعي، وذلك بعد اخطار إدارة مستشفي بنها الجامعي، بوفاتها حيث أنها قامت بالقاء طفلتيها من الطابق الخامس ثم ألقت بنفسها بعدهما، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بدفنها عقب ذلك.

 

وكان قد أعلن الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، وفاة "رحاب  م " 36 سنة، مدرسة ومقيمة بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، المتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الخامس ثم انتحارها، بعد وجودها بالعناية العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى منذ أسبوع.

 

وأضاف الجزار في تصريح له، أن المتوفاة كانت مصابة بكسر بالحوض وأحد الساعدين، بجانب نزيف داخلى بالبطن، وأنه تم وضعها على جهاز تنفس صناعى بعد إجراء جراحتين لها وإصابتها بنزيف، مشيرا إلى أن الطفلتين اللذان لقيا مصرعهما توفيا إثر سحجات بالجسد مما أدى إلى نزيف داخلى وتوقف عضلة القلب.

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الأطفال عقب تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعى، وسؤال شهود العيان والإستعلام عن حالة الأم لمعرفة قدرتها على الاستجواب من عدمه بجانب استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، وتبين سقوط "أسماء.م.ع" 6 سنوات، و"رغدة.م.ع" 4 سنوات، ووالدتهما "رحاب.م.ع"، 36 سنة.

 

وأوضحت التحريات الأولية، أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلها بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها بعدهما، وتبين مصرع الطفلتين، وأن الأم تعانى من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر.

 


اخبار مصر

امن القليوبية

بنها

اخبار مصرية

محافظة القليوبية

الطب الشرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة