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نقابة البيطريين تعلن القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعام 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:58 م
نقابة البيطريين تعلن القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعام 2020 انتخابات نقابة البيطريين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، "النقيب العام، عضوية مجلس النقابة العامة، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية".

وأوضحت القوائم النهائية، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح بالتجديد النصفى، يوم 22 ديسمبر 2019، وتم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين، 8 يناير 2020، ثم تم تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والتي بدورها أعلنت فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، يوم الجمعة 27 مارس 2020، تحت إشراف قضائى.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، منافسة شرسة بين عددا من المرشحين على مقعد النقيب العام، نظرا لترشح عددا من قيادات وزارة الزراعة والطب البيطرى السابقين، وترشح النقيب العام الحالي، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين أيضا، ورؤساء نقابات فرعية.

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نقابة البيطريين

القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات البيطريين

المرشحين بانتخابات البيطريين

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