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نجل ترامب بعد تبرئة الرئيس الأمريكى: انتهت خدعة المساءلة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:53 م
نجل ترامب بعد تبرئة الرئيس الأمريكى: انتهت خدعة المساءلة دونالد ترامب جونيور
كتب هيثم سلامة

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في أول تعليق له بعد تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكى، علق دونالد ترامب جونيور، الأبن الأكبر لـ"دونالد ترامب"، عبر حسابه على انستجرام، مشيرا أنه قد انتهت خدعة المساءلة، وربما يجلس الديمقراطيون ويقومون ببعض الأعمال لصالح الشعب الأمريكى.

دونالد ترامب جونيور، نشر صورة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعلق قائلاً: "الآن وقد انتهى خدعة المساءلة، ربما يمكن للديمقراطيين أن يأتوا إلى الطاولة ومحاولة القيام ببعض الأعمال لصالح الشعب الأمريكى من أجل التغيير".

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يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكى برأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

وعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

وقالت بيلوسى ، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.


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