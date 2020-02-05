سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحى بحدائق القبة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:42 م
نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحى بحدائق القبة نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المشروعات الجارية بحى حدائق القبة، حيث تفقد أرض المطحن المخطط إنشاء سوق حضارى بها، وتفقد مشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال كما تفقد المركز الاستكشافى بالحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
وأجرى الدكتور حسام فوزى زيارة لمستشفى الزيتون تفقد خلالها  قسم الطوارئ والعديد من أقسام المستشفى يرافقه اللواء هشام السعدى، رئيس حى الأميرية، حيث التقى بأطباء المستشفى، لمتابعة العمل واستعدادات المستشفى وتقديم الخدمات للمرضى. 
 
وفى السياق أشرف نائب محافظ القاهرة، أمس على حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق حى الزاوية الحمراء، ضمن الموجة ال15 لاسترداد أراضى الدولة، بحضور اللواء خالد طلعت، نائب مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لقطاع شرطة الشمال، واللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء .
 
 
 
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة (2)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة 

نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة (3)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة 

نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة (1)
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن أن أجهزة محافظة القاهرة نجحت خلال 4 أيام فقط فى تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 92 ألف متر مربع منها 61 ألف م2 فى اليوم الأول للموجة 15، مشيرا إلى أن أغلب الإزالات عبارة عن أراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الانشاء فى مجرى السيل  مشددا على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والاجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على اراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.
 
 

القاهرة

اراضي الدولة

حدائق القبة

الصرف الصحي

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة