نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحى بحدائق القبة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المشروعات الجارية بحى حدائق القبة، حيث تفقد أرض المطحن المخطط إنشاء سوق حضارى بها، وتفقد مشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال كما تفقد المركز الاستكشافى بالحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأجرى الدكتور حسام فوزى زيارة لمستشفى الزيتون تفقد خلالها قسم الطوارئ والعديد من أقسام المستشفى يرافقه اللواء هشام السعدى، رئيس حى الأميرية، حيث التقى بأطباء المستشفى، لمتابعة العمل واستعدادات المستشفى وتقديم الخدمات للمرضى.

وفى السياق أشرف نائب محافظ القاهرة، أمس على حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق حى الزاوية الحمراء، ضمن الموجة ال15 لاسترداد أراضى الدولة، بحضور اللواء خالد طلعت، نائب مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لقطاع شرطة الشمال، واللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء .



نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة



نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة



نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروعات حدائق القبة

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن أن أجهزة محافظة القاهرة نجحت خلال 4 أيام فقط فى تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 92 ألف متر مربع منها 61 ألف م2 فى اليوم الأول للموجة 15، مشيرا إلى أن أغلب الإزالات عبارة عن أراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الانشاء فى مجرى السيل مشددا على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والاجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على اراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.