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نائب محافظ الإسكندرية تشدد على جاهزية مرفق الإسعاف لحالات الطوارئ

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:09 م
نائب محافظ الإسكندرية تشدد على جاهزية مرفق الإسعاف لحالات الطوارئ نائب محافظ الإسكندرية خلال تفقدها لمرفق الإسعاف
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مرفق الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، للوقوف على إمكانيات وتجهيزات الفرع والاستعدادات الطبية المتوفرة داخل السيارات لإسعاف المرضى، علاوة على وضع الأسطول الخاص بها. وذلك بحضور الدكتور محمد أبو حمص مدير عام الإدارة العامة لإقليم الإسكندرية بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عرابى مدير إسعاف الإسكندرية.

وتفقدت جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسكندرية، وقامت بالوقوف علي طريقة العمل بها، كما تفقدت تشغيل الشاشة الإلكترونية بالغرفة والتي كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات ووفقا للتعليمات تم إعادة تشغيلها مرة أخرى لتسهيل عمل رجال الإسعاف.

وأكدت عازر علي أهمية تأدية رجال الإسعاف دورهم فى سرعة نقل المرضى والمصابين والاستعداد الفورى لأى حالات طارئة، لافتة إلى أهمية الدور الذى يؤديه العاملون بمرفق الإسعاف، وما يقع من أحداث تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين مؤكدة أن واجبهم يحتم عليهم تقديم خدمة طبية متميزة.

يذكر أن إنشاء المؤسسة لمواجهة الطوارئ قد بدأ في 26 من مايو عام 1901 بقيادة بيترو فازاي الايطالى الجنسية ، قام فازاي في 21 من يوليو عام 1902 بنشر نداء موجه إلي الجنسيات  جميعاً من أجل التعاضد والتكاتف لإقامة هذه المؤسسة ، وداهمت الكوليرا الإسكندرية عام 1902 فتأثر الجمهور بهذه الفكرة ثم تشكلت لجنة مؤقتة بهدف بحث الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الهدف.

 

وفي أول أغسطس 1902 , قامت اللجنة المؤقتة بدعاية واسعة علي صفحات الصحف بين أعضاء الجاليات الأجنبية والمصريين علي السواء تناشدهم فيها الحضور إلي اجتماع مخصص لإقامة مؤسسة اجتماعية دولية خاصة بالإسعاف بدار الجامعة الشعبية الحرة في الثالث من أغسطس عام 1902.

وكان المقر الأول للإسعاف بالإسكندرية هو عبارة عن مجموعة من الدكاكين بشارع الكنيسة الأمريكية بدأت العناصر الأولي للمتطوعين تمارس دورها، تحت اسم: الجمعية الدولية للإسعافات الصحية العاجلة، ومنذ تأسيس جمعية الإسعاف بالإسكندرية عام 1902 قامت لجنة الإدارة بإصدار قانون لها في العام نفسه لتنظيم أعمال الجمعية.

مرفق الاسعاف
مرفق الاسعاف

 

جانب من الدولة
جانب من الدولة

 

نائب محافظ الاسكندرية
نائب محافظ الاسكندرية

 

 


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