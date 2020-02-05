موجز الحوادث.. مذبحة البحيرة ومصرع عروسين خنقا بالغاز

كتب بهجت أبو ضيف

نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة في القطاع الأمني والقضائي على مدار الـ 24 ساعة.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

مصرع عروسين داخل مسكنهما بشبرا الخيمة إثر تسرب غاز

لقى عروسان مصرعهما، إثر اختناق غاز داخل مسكنهم بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع عريس وعروسة داخل مسكنهم بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة مصرعهما أثر اختناق غاز وتحرر محضر بالواقعة.

-تأجيل مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 8 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 8 فبراير لاستكمال المرافعة.

-القبض على عامل اعتدى جنسيا على فتاة تعانى إضطرابات نفسية فى المنوفية

جرد عامل من كل معانى الإنسانية، وتعدى جنسيا على فتاة تعانى من اضطرابات نفسية، بعد استدراجها إلى منزله بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تلقي اللواء محمد ناجى أباظه مدير أمن المنوفيه، إخطاراً من العميد محمد عماره مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شبين حررة "ع .م " والد الفتاة، ويتهم " ه .س " 34 سنة، عامل، باستدراج نجلته، 16 سنة، والتى تعانى من اضطرابات نفسية إلى منزله والتعدى عليها جنسيا.

-فيديو وصور.. أهالى قرية مذبحة البحيرة: "مصدومين والأسرة من كفر الشيخ"

أكد أهالى قرية "على خضر" التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، أن الأسرة التى راح ضحيتها 5 أشخاص هم من كفر الشيخ وجاءت منذ فترة إلى القرية لتقيم فيها.

وقال الأهالى لليوم السابع، أن العامل الذى قتل زوجته وبناته الثلاث وانتحر بعدها كان يعيش معهم فى القرية لكن كان يعيش فى حالة، والحادثة كانت صدمة للجميع ومفاجئة، وكان يقيم فى القرية منذ سنتين أو ثلاثة.

-عاطل يقتل والده في العبور بسبب رفضه الإنفاق عليه

تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتل والده بمدينة العبور، لرفضة الإنفاق عليه، فقام بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه حتى وافته المنية، تم ضبط المتهم والتحفظ على جثة المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

-جنايات القاهرة تحيل محاكمة يوسف بطرس غالى بـ"فساد الجمارك" لدائرة أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها امام الدائرة المختصة سابقا

-ربة منزل تتفق مع عاطل على اختلاق واقعة خطفها لخلافات مع زوجها بالبساتين

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين)، عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص بإختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها".. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على إتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما،وبمواجهتهما أقرا بإختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-تعرف على أماكن التقديم لمعهد معاونى الأمن بالقاهرة الكبرى

أتاحت وزارة الداخلية للطلاب الراغبين فى التقديم لمعهد معاونى الأمن الذى بدأ التقديم فيه منذ 1 فبراير الماضى ويستمر حتى 5 مارس المقبل بعدة أماكن بالقاهرة.

وتوفر وزارة الداخلية كراسات التقديم بالقاهرة فى معهد معاون الأمن بطرة "منطقة طرة ذكور وإناث"، ومعهد معاون الأمن بالقاهرة بشارع جسر السويس، بوابة رقم "1" للذكور، وبوابة رقم "2" للإناث، ومعهد تأهيل الأفراد بالقاهرة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس.

-تأجيل مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 8 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 8 فبراير لاستكمال المرافعة.

-حجز مستريحة القناطر الخيرية لحين إجراء تحريات مباحث الأموال العامة

طلب المستشار محمد فايد مدير نيابة القناطر الخيرية تحريات مباحث الاموال العامة حول واقعة قيام ربه منزل بالاستيلاء علي 3 مليون و300 ألف جنيه من المواطنين بقصد التجارة ودفع أرباح لهم وظروفها وملابستها مع مراعاة المدة القانونية لحجز المتهمة.

-حبس عامل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

-إحالة تظلم التحفظ على أموال أسرة المواردى للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة التظلم المقدم من أسرة المواردى، فى التحفظ على أموالها، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

-تجديد حبس 10 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلى 15 يوما

جددت النيابة العامة، حبس 10 من مشجعى النادى الأهلى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوى"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.