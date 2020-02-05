موجز أخبار مصر.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه للمرور لتركيب الملصق

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها مطالبة وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعة، لعمل الملصق الإلكترونى، وتغطية لاستعدادات قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، فضلا عن تغطيات اقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.



الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم



تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق .

إيطاليا واليونان فى بيان مشترك: اتفاقيات أردوغان والسراج تنتهك القانون الدولى



جددت إيطاليا واليونان، خلال لقاء لوزيرى الخارجية لويجى دى مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطنى الليبية وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القارى بين أنقرة وطرابلس، وأشار بيان إيطالى-يونانى مشترك، صدر فى أعقاب اللقاء بين الوزيرين الذى جرى أمس الثلاثاء فى روما، إلى أن الاتفاقية البحرية "غير مقبولة"، كونها "تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة" ولا تمتثل لقانون البحار، كما أنه لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.





محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة



أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية في العاشر من رمضان، للمحاكمة العاجلة، كما أمر بإحالة أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية – بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر من رمضان، لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، بوصفه جهة الاختصاص المحددة قانوناً بمحاكمة أعضاء هيئة التدريس.





التليفزيون الصينى: فريق بحثى توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد



أكد التليفزيون الصينى، أن فريق بحثى من إحدى الجامعات الصينية، توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذى ينتشر فى مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير. وحسب موقع سبق أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب فى وفاة نحو 491 شخصا، من بين 24 ألفا و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض فى الصين.

وكان قد أكد التليفزيون الصينى أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا ارتفعت إلى 479 حالة.





رياح تصل لحد العاصفة وأمطار.. وطقس غير مستقر حتى الأحد



تشهد سماء القاهرة الكبرى، شبورة كثيفة على الطرق غطت سماء القاهرة والجيزة وأثرت على الرؤية الأفقية، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الأربعاء 5 فبراير حتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من اليوم متوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفه على بعض المناطق المكشوفه وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





ترامب VS بيلوسى..رفض مصافحتها فمزقت خطابه على منصة الكونجرس.. فيديو



قامت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، بتمزيق نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلسى الكونجرس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، فى إشارة صارخة على مدى استيائها من الرئيس.





تطوير محيط المتحف الكبير وتنفيذ ممشى بطول 2 كيلو متر لربطه بالأهرامات



المتحف المصرى الكبير من أهم المشاريع الثقافية التى بترقبها العالم أجمع، والذى يقع محط أولويات الدولة المصرية، لسرعة الإنجاز للأعمال الانشائية والأثرية، حتى يتم افتتتاحه فى الموعد المحدد له بالربع الأخير من العام الحالى 2020، طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يتم فى الوقت الحالى تنفيذ سيناريو العرض المتحفى للمتحف، بالتزامن مع تطوير الأعمال الانشائية التى قاربت على الانتهاء سواء داخل المتحف أو المنطقة المحيطة به، وخلال التقرير التالى نستعرض صور للمنطقة المحيطة بالمتحف والرؤية الاستراتيجية للمشروع الضخم لأكبر المتاحف العالمية.

رحلة الصيادين المصريين منذ احتجازهم في اليمن حتى عودتهم لأرض الوطن.. صور



استقبلت محافظة دمياط أبناءها الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بها 32 صيادا، منهم 20 من أبناء دمياط على متن المركبين "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.





التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"



كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض المديريات قررت تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثانى المقرر له أن ينطلق الأسبوع المقبل، لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطرة على صحة الإنسان، مع تعريف الطلاب أيضا بمبادرة الدولة 100 مليون صحة والمسح القومى الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لدى التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومى والخاص والدولى، مع ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب من خلال ندوات من أطباء متخصصين.





الطرق المغلقة والتحويلات المرورية .. إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى أسبوعين.. إصلاحات بكوبرى أكتوبر 30 يوما.. استمرار غلق شارع الهرم الأسابيع المقبلة لإنشاء المترو.. المرور: غرف عمليات منعا للزحام.. صور



تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة بعدد من المحاور الحيوية، لعل أبرزها كوبرى الجيزة المعدنى وكوبرى أكتوبر وشارع الهرم والأميرية، مع مراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولا بأول.

بالأرقام.. من الفرق الأقوى دفاعًا وهجومًا قبل قرعة ربع النهائى الأفريقى؟



تنطلق اليوم قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمثل مصر قطبا الكرة الأهلى والزمالك مع 6 أندية من العيار الثقيل هم، مازيمبي، الترجي، النجم الساحلي، صن داونز، الرجاء، الوداد، ومن خلال مباريات دور المجموعات بالبطولة، نستعرض الفرق الأقوى هجوميا ودفاعيا في السطور التالية..





أرقام صادمة بحساب ختامى السكة الحديد للسنة المالية 2018/2019.. الخسائر المُرحلة تقفز إلى 66 مليار جنيه.. و78.3 مليار جنيه حجم المديونية منها 30 مليار سحب على المكشوف.. والهيئة حملت الخزانة العامة 2.4 مليار جنيه



أرقام صادمة كشف عنها الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خسائر تُقدر بعشرات المليارات حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2018/2019، حيث أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة عن تحقيق خسائر خلال العام بلغت قيمتها نحو 12.3 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع جملة الخسائر المُرحلة لها لتصبح نحو 66 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع جملة الديون المُستحقة على الهيئة لتبلغ قيمتها 78.3 مليار جنيه.





باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. التليفزيون الصينى: فريق بحثى توصل إلى علاج لكورونا..رئيس النمسا يستقبل غادة والى لبدء مهام عملها بالأمم المتحدة..حملات تطعيم ضد الحصبة فى أفريقيا وآسيا



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جنازة نادية لطفي .. أشرف زكى أول الحاضرين لمسجد مستشفى المعادى



كعادته دوما وصل الدكتور أشرف زكى إلى جنازة الراحلة نادية لطفي بمسجد مستشفى المعادى، حيث يشيع جثمان الراحلة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر جنازة نادية لطفي عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.





بالأرقام.. قائمة أكثر الرجال وسامة بالعالم.. روبرت باتيسون الأجمل بـ92%.. براد بيت فى المركز الرابع بنسبة 90%.. تراجع جورج كلوني للمركز الخامس.. بيكهام السابع لامتلاكه شفة وأنف مثالية.. ورايان جوسلين يحل أخيرا



احتل الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون 33 عاما، طل سلسلة أفلام (twilight) الشهيرة قائمة أكثر الرجال وسامة فى العالم، وفقا لمقاييس الجمال اليوناني الذى يتم حسابه بنسب ذهبية، ولك وفقا لأحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة التي ابتكرها جراح التجميل جوليان دي سيلفا.



