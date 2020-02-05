سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج "فعالة معروفة" لفيروس كورونا الجديد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:42 م
منظمة الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج "فعالة معروفة" لفيروس كورونا الجديد علاج فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قللت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.
 
وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة سكاي نيوز البريطانية أن باحثين حققوا "تقدما كبيرا" في ابتكار لقاح.
 
وتعليقا على هذه الأنباء قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)".
 
ياتى ذلك فى الوقت الذى وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طلب الطوارئ الخاص باختبار فيروس كورونا من مركز السيطرة على الأمراض،  لسرعة استخدامه فى تشخيص الفيروس القاتل، حيث يتم الآن توسيع استخدام الاختبار ليشمل مختبرات "معتمدة من مركز السيطرة على الأمراض"، ولكن إدارة الأغذية والعقاقير رفضت تحديد عدد المرافق التي يشملها الموافقة.
 
ووفقا لتقرير " الديلى ميل"، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع واحتواء حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ولكن من دون عدد محدد من المختبرات المعتمدة، وكان التفويض يقتصر حتى وقت قريب على مختبرات مراكز السيطرة على الأمراض ، والتي يقول موقع الوكالة إن هناك حوالي 200 منها على مستوى البلاد.
 
بينما رفض متحدث باسم إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) الإجابة عن عدد المعامل المسموح لها الآن باستخدام الاختبار وتحليله.
 
ولكن بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ هذا، يمكن استخدام تحليل 2019- PCR في المرضى الذين يشتبه فى إصابتهم وفقا لمعايير CDC لاختبار فيروس كورونا من عدمه.
 
وحتى الآن ، تم تأكيد 11 مريضًا بفيروس كورونا ، و 167 مريضًا قد اختبروا نتائج سلبية ، و 82 اختبارًا معلقًا ، ويتبع مركز السيطرة على الأمراض 36 شخصًا "قيد التحقيق".
 
 
وقالت ادارة الاغذية والعقاقير في بيان لها إن النتائج السلبية لا تحول دون الاصابة بعدوى 2019-nCoV ويجب ألا تستخدم كأساس وحيد للعلاج أو غيره من قرارات ادارة المرضى."
 
ووفقا للتقرير فكلما زاد عدد المعامل التي تتمتع بالوصول إلى الاختبار التشخيصي، زادت احتمالات تشخيص الركاب المحتجزين أو تطهيرهم من فيروس كورونا بسرعة أكبر ، ونأمل في تخفيف عبء الفحص على المواطنين ومسؤولي الدولة والمرافق.
 
قد يصبح هذا الاختبار مهمًا بشكل متزايد الآن، خاصة بعد أن تم الإبلاغ عن أكثر من حالة انتقال من شخص إلى شخص في الولايات المتحدة.
 
 

منظمة الصحة العالمية

عقاقير

فيروس كورونا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله.. الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على اثنين من الأتراك بسبب عمليات الحفر فى شرق المتوسط.. و"كورونا" يهدد اقتصاد الصين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:30 م

5 نصائح من الصحة السعودية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:00 م

فيديوجراف.. التليفزيون الصينى يعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:39 م

صلوات الفلبينيين على أضواء الشموع للنجاة من فيروس "كورونا"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة