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منتخبات جامعة سوهاج تنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع الجامعات الأول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:11 م
منتخبات جامعة سوهاج تنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع الجامعات الأول منتخبات جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نظمت إدارة التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية بعنوان "السلامة والصحة المهنية"، وذلك بمركز تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم، على مدار 3 ايام، بحضور كلاً من الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأماني عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق إن الجامعة تحرص علي تنفيذ تلك الدورات التي تساهم بشكل كبير في تأهيل العاملين علمياً ومهاريا لإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة لتأهيلهم للاحتراف في مجالهم، ورفع كفاءة العمال، وتقليل استهلاك الخامات خلال الاستخدام، وكيفية إعداده لمواجهة الأزمات والمخاطر، والتعريف بالمواد الكيمائية والطرق الصحيحة لاستخدامها والتعامل معها وكيفية إعداده لمواجهة الأزمات والكوارث.

وأضافت أماني عثمان أنه شارك بالدورة 29 متدرب من العاملين بمعامل الجامعة والمستشفى الجامعي و التغذية والأقسام العلمية بالكليات، مضيفه أن الدورة تناولت محاور مفهوم السلامة والصحة المهنية، والتعامل السليم مع النفايات والتخلص منها، وأنواع المخاطر بالمعامل وكيفية معالجتها ومواجهة الإصابات وطرق الوقاية منها، وكيفية عمل الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث قد تفقد اليوم ملاعب المدينة الجامعية بالحرم الجامعي القديم للتأكد من جاهزيتها لإقامة فعاليات أسبوع الجامعات الأول "للطلاب، والعاملين، واعضاء هيئة التدريس" الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 8 - 14 فبراير الجاري، بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالي، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي، والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام للأسبوع، ولفيف من أعضاء اللجنة التنسيقية للفعاليات وتمت متابعة تدريبات فرق الجامعة في تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الخماسي، في اخر استعداداتها، وحثهم على بذل مزيدا من الجهد لإعلاء اسم الجامعة، وتحقيق التنافس في كل الالعاب والانشطة.

دورة السلامة والصحة المهنية بجامعة سوهاج
 
 
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