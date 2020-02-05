مقتل 26 شخصا فى هجمات وقعت بوسط نيجيريا

وكالات

قتل 26 شخصا ودُمر 190 بيتا بالكامل نتيجة هجمات شنها مسلحون فى ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وقالت الشرطة النيجيرية فى بيان، إن 190 من المنازل تعرضت لتلفيات أو دُمرت جراء هجمات شنها مسلحون مجهولون في منطقتين محليتين بالولاية في الفترة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أضاف البيان، أن عشرات الأشخاص أصيبوا في هذه الهجمات، وتعرضت خمسة مجتمعات محلية على الأقل في بوكوس ومانجو لهجمات مكثفة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه قُبض حتى الآن على حوالى 11 شخصًا مشتبهًا فى ضلوعهم في هذه الهجمات، ولا يزال التحقيق جاريًا.

كانت مصادر أمنية فى نيجيريا، أعلنت ،الأثنين، مقتل 3 جنود فى هجوم شنه إرهابيون ينتمون لتنظيم داعش، فى غرب أفريقيا المسمى "إسواب" شمال شرقى البلاد، وذكر راديو "أفريقيا 1" الذى بث النبأ ، نقلا عن المصادر - التى لم تكشف عن هويتها - أن الإرهابيين اقتحموا بلدة "أسكيرا" على متن عشرات سيارات مزودة بالرشاشات ، حيث تصدت لهم قوات الجيش، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين .

ومن جانبه، قال ضابط بالجيش النيجيرى، إن القوات تصدت للإرهابيين، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جنود قتلى وتدمير شاحنتين.. مضيفا أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم .

يذكر أن "إيسواب" تقوم باختطاف سائقى السيارات عند نقاط التفتيش فى ولاية "بورنو" واستهداف قوات الأمن .