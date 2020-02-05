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مصر للطيران تطرح أسعار تذاكر خاصة السفر إلى عدة دول.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:19 م
مصر للطيران تطرح أسعار تذاكر خاصة السفر إلى عدة دول.. تعرف عليها مصر للطيران-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح أسعار تذاكر خاصة إلى عدد من النقاط التى تصل إليها من خلال رحلات المشاركة بالرمز مثل موريشيوس والماتي بكازخستان وتبليسي بجورجيا وساو باولو بالبرازيل وسيشل والتي تُعد من أعلى المناطق ذات الجذب السياحي حول العالم، وذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية بتوفير مختلف متطلبات عملائها المسافرين.
 
وقالت الشركة إنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى هذه الوجهات عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة أقرب وكيل سياحي.
 
يذكر أن مصر للطيران أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق درجة السفر الجديدة "Comfort Class" على رحلاتها الدولية التي يتم تشغيلها بأسطولها من الطائرات الجديدة من طراز الآيرباص A220-300 ، حيث سيتم طرح التذاكر الخاصة بهذه الدرجة على المقاعد الأمامية المتوفرة بهذا الطراز من الصف الأول للمقاعد وحتى الصف الثالث وسيتمتع العملاء المسافرون على هذه الدرجة بالعديد من المميزات أثناء رحلاتهم والتي تتضمن إنهاء إجراءات السفر من خلال كاونترات درجة رجال الأعمال، واصطحاب حقيبتين وزن كل منهما 32 كيلو جرام بالإضافة إلى حقيبة يد وزن بحد أقصى 8 كيلوغرام وأولوية صعود الطائرة وأميال سفر بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وذلك بأسعار أقل من درجة رجال الأعمال التي كانت متوفرة على هذا الطراز.
 
وكانت مصر للطيران علقت رحلاتها الجوية المتجهة من وإلي المدن الصينية السبت الماضي ، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف ،وذلك حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في اكثر من دولة حول العالم.
 
وقالت مصر للطيران، أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة اليها، حيث تتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما انها ستقوم خلال المرحله القادمه باستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم  الحجوزات الوارده اليها ، حيث أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.

مصر للطيران

تذاكر السفر

وزارة الطيران

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