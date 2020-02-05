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مصر تستضيف المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة خلال شهر مارس القادم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:39 م
مصر تستضيف المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة خلال شهر مارس القادم رئيسة المجلس القومى للمرأة ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمى
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، فى مكتبها بمقر المجلس القومى للمرأة الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى الذى سيعقد لأول مرة فى مصر خلال شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  .

ورحبت الدكتورة مايا مرسى، بالدكتورة هاربين ارورا  فى  بلدها التانى مصر، معربة عن سعادتها وتطلعها لإستضافة مصر المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة والتى تعد أول دولة يعقد فيها المنتدي خارج مقره الأصلى الهند، ومؤكده على كون المنتدى  فرصة متميزة لرائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم فى الالتقاء فى مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو  تمكين المرأة اقتصادياً .

واستعرضت مرسى أهم التحضيرات التى ستتم خلال المنتدى، وأهم الشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستوى المحلى والعالمى الذين  سيشاركون فى المنتدى.

من جانبها توجهت الدكتورة هاربين أرور بالشكر على حسن الضيافة والترحاب الذى تلقته  خلال زيارتها إلى مصر، وأكدت أن انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة فى مصريرسل رسالة للعالم أن مصر رائدة فى مجال تمكين المرأة  اقتصادياً على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هناك رائدات أعمال مشاركات فى المنتدى من أكثر من 70 دولة حول العالم .

جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للدكتورة هاربين أرورا لمصر، حيث سبق وأن كرمها الرئيس في منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ عام 2018، لإنجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم، وهى أستاذة جامعية وسيدة أعمال هندية وتتولى منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة المرأة بالهند ولديها مجموعة كبيرة من الشركات في الصحة والزراعة والعقارات والطاقة المتجددة وتنمية المهارات.

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