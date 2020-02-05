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مصرع شخص بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:56 م
مصرع شخص بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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لقى شخص مصرعه إثر إطلاق أعيره نارية علية لخصومة ثأرية بقرية منشأة همام التابعة لمركز البدارى فى أسيوط، وتم نقله لمشرحة مستشفى البدارى المركزى، تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة البدارى من الأهالى بوقوع إطلاق أعيره نارية، ومتوفى بقرية منشأة همام دائرة المركز.

 

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع شخص، وأشارت التحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث المركز إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة أخرى تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى البدارى المركزى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

وفى سياق آخر، توصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب واقعة مقتل 3 اشخاص وإصابة آخر بقرية الشنابلة لمركز ابنوب إحدى العائلات التى تقطن بقرية المعابدة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب، وتربطها خصومة ثأرية بإحدى عائلات قرية الشنابلة، ووردت اليهم معلومات، ووشاية بوجود أحد أفراد العائلة المتخاصمين معها امام احد المحلات بالقرية فرتبوا أمرهم وقاموا بأخذ سيارة وأسلحة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية على الأشخاص المتواجدين مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر عن طريق الخطأ.

 

وتقوم حاليا قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط بمداهمة منازل العائلة بحثا عن مطلوبين فى الواقعة بعد ثبوت التحريات على عدد من الأفراد منهم.

 

  


حوادث اسيوط

مصرع شخص

البدارى

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