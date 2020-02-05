مصرع سائق توك توك بطلق نارى فى ظروف غامضة بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

لقى سائق توك توك بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك عقب قيام مجهول بإطلاق الرصاص عليه، وذلك أثناء سيره على طريق سنتريس الباجور بقرية “الخضرة” بمركز الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بقيام مجهول بإطلاق الرصاص على سائق توكتوك يدعى محمود” ر .ا ” – 17 عام سائق توكتوك، وذلك أثناء سيره على طريق الباجور أشمون بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقى البلاغ؛ لنقل الجثة إلى مستشفى الباجور العام وجارٍ ملاحقة الجاني، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

وعلى الفور قرر اللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وتحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير المنوفية، لسرعة تحديد مرتكب الواقعة وضبطه على الفور، وتكثف قوات المباحث برئاسة الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث مركز الباجور وضباط إدارة البحث الجنائي جهودها .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "بأسلوب المغافلة"، تم ضبط المسروقات التى استولا عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بورود معلومات وتحريات، إلى قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، تفيد قيام ( عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات )، وذلك بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص نشاطه الاجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب " المغافلة "، متخذان من دائرتى قسمى شرطة ( شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبنى سويف بمحافظة بنى سويف ) ومراكز ( الباجور، السادات، شبين الكوم بمحافظة المنوفية ) مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الاجرامي .

عقب تقنين الإجراءات القانونية ، وبإعداد الاكمنة اللازمة، تم استهدافهما وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما لعدد 8 وقائع، كما تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .