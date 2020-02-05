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مشتريات أجنبية تدفع البورصة المصرية للمنطقة الخضراء بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:57 م
مشتريات أجنبية تدفع البورصة المصرية للمنطقة الخضراء بجلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.320 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.5 مليون ورقة مالية بقيمة 615.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.18%، والعرب على 10.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.92%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 41.8 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89.9 مليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 16091 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5213 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 

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