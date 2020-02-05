مرتديا "تريننج" ودون حراسة ... صور محافظ البحر الأحمر فى جولة "نص الليل"

البحر الأحمر عماد عرفه

قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة ليلية مفاجئة بميدان الدهار بحي جنوب الغردقة، مرتدياً "تريننج"، حيث تفقد مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس (الملاحة)، وويمبي، مترجلاً دون موكب أو حراسة، وهو ما تعهد به محافظ الإقليم منذ توليه منصبه، بأنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات غريبة ومختلفة.

تجول محافظ البحر الأحمر وسط الباعة الجائلين واستمع إليهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، وعدم إشغال الطريق، بعضهم استجاب والبعض رفض معتبراً أن الشارع ملكاً له، وعندما كشف المحافظ عن هويته باتصاله برئيس مدينة الغردقة ورئيس حي جنوب، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، غادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ، وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل.

استجاب محافظ البحر الأحمر خلال جولته لطلب مسن، بإعادة البضائع التي أزالتها شرطة المرافق من المواطن لافتراشه الرصيف، واشغاله الطريق، وهي عبارة عن "شباشب"، وعندما علم المحافظ بأن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، وجه بإعادة البضائع إليه، وفى لفتة إنسانية أخرى من اللواء عمرو حنفى، استجاب لطلب سيدة مسنة بتوفير فرصة عمل لنجلها الذي لم يحصل على مؤهل جامعي.

وكلف محافظ البحر الأحمر، المسئولين التنفيذيين والقيادات الشرطية بمجرد وصولهم ميدان الدهار، برفع الإشغالات، وفحص تراخيص المحلات التجارية، ووجه بفتح موقف الدهار القديم المغلق، وتحويله إلى جراج عام للمواطنين، بشكل مجاني بدون أية رسوم، للتيسير على المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في منطقة شارع الكنيسة وميدان الدهار، مؤكداً أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية، ولا تهاون مع المخالفين والمقصرين من المسئولين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن المخالفات، إضافة إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بتكثيف زياراتهم الميدانية، ومتابعة خطط العمل على أرض الواقع.