مدير أمن قنا: نتواصل مع أصحاب الخصومات لحلها ونتمنى أن تصبح المحافظة بدون ثأر

قنا- وائل محمد

قال اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إن المدرية تعطى اهتمامًا لملفات الخصومات الثأرية، وهناك لجان مشكلة من إدارات البحث الجنائى والأمن العام بالمحافظة للتواصل مع أطراف الخصومات، لتقريب وجهات النظر، وأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يعطى اهتمامًا واسعًا بهذا الملف على وجه التحديد.



وأضاف اللواء شريف عبدالحميد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على المجتمع القنائى بصفة خاصة، ويحدث اضطراب فى الحياة اليومية للعائلات المتخاصمة من أطراف الخصومات الثأرية، والمدرية تقوم بالتنسيق دائماً مع رجال الدين فهم العامل الأكبر والمؤثر لحل وتمهيد الخلافات، وعدم تطوير الخصومة بين العائلات.



وشدد مدير أمن قنا، على أن مديرية الامن لا تتهاون فى هذا الملف خاصة أن طبيعة محافظة قنا، يوجد بها قبائل وعائلات وهدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن القنائى، ونعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة بإشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الثأر.



وشهد اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، السبت الماضى، جلسة صلح القودة بين عائلتى آل النقيب وآل الغنيمات بنجع الفقرة بقرية القناوية بمدينة قنا، حيث قدم شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة التى تدعو إلى العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان، مؤكدًا أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة، داعيًا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية.



وأضاف، أن مديرية أمن قنا هدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن القنائى، وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الثأر.