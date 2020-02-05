سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن قنا: نتواصل مع أصحاب الخصومات لحلها ونتمنى أن تصبح المحافظة بدون ثأر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:30 ص
مدير أمن قنا: نتواصل مع أصحاب الخصومات لحلها ونتمنى أن تصبح المحافظة بدون ثأر اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إن المدرية تعطى اهتمامًا لملفات الخصومات الثأرية، وهناك لجان مشكلة من إدارات البحث الجنائى والأمن العام بالمحافظة للتواصل مع أطراف الخصومات، لتقريب وجهات النظر، وأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يعطى اهتمامًا واسعًا بهذا الملف على وجه التحديد.

وأضاف اللواء شريف عبدالحميد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على المجتمع القنائى بصفة خاصة، ويحدث اضطراب فى الحياة اليومية للعائلات المتخاصمة من أطراف الخصومات الثأرية، والمدرية تقوم بالتنسيق دائماً مع رجال الدين فهم العامل الأكبر والمؤثر لحل وتمهيد الخلافات، وعدم تطوير الخصومة بين العائلات.

وشدد مدير أمن قنا، على أن مديرية الامن لا تتهاون فى هذا الملف خاصة أن طبيعة محافظة قنا، يوجد بها قبائل وعائلات وهدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن القنائى، ونعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة بإشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الثأر.

وشهد اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، السبت الماضى، جلسة صلح القودة بين عائلتى آل النقيب وآل الغنيمات بنجع الفقرة بقرية القناوية بمدينة قنا، حيث قدم شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة التى تدعو إلى العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان، مؤكدًا أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة، داعيًا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية.

وأضاف، أن مديرية أمن قنا هدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن القنائى، وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولى اهتمامًا كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الثأر.


الخصومات الثأرية

مدير أمن قنا

اخبار مصرية

اخبار محافظات

مصر اليوم

اخبار

الثار

قنا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة