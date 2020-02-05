مدارس "الحسنة" تحصد المركز الأول فى نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء

وجاء فى الترتيب الثانى مدارس رفح التعليمية حصلت على المركز الثانى بنسبة نجاح بلغت 95.61%،والمركز الثالث مدارس إدارة نخل التعليمية على ا بنسبة نجاح بلغت 95.12%،والمركز الرابع مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية بنسبة نجاح بلغت 93.85 %.

والمركز الخامس مدارس إدارة العريش التعليمية بنسبة بلغت 76.63%، ثم إدارة بئر العبد التعليمية فى المركز السادس والأخير بنسبة بلغت 73.62% .

وقال عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و109 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 7 آلاف و875 طالبًا وطالبة ، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و371 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اعتمد اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 80.9٪ من المتقدمين للامتحانات.

حضر اعتماد النتيجة كل من عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمديرية ، جاد طه جاد مصطفي، رئيس لجنة النظام والمراقبة

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين وخاصة الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح .