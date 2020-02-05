محمد ثروت يشارك فى المؤتمر الدولى للفلسفة التطبيقية بجامعة المنوفية

يشارك الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير أكاديمية اليوم السابع فى المؤتمر الدولى للفلسفة التطبيقية وقضايا العصر، الذى ينظمه قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنوفية يوم الاثنين القادم، على مدار يومين، بمشاركة باحثين من مختلف جامعات العالم، وذلك بورقة بحثية بعنوان "حوار الأديان فى المجتمعات التعددية بآسيا دراسة مقارنة بين إندونيسيا وسنغافورة".

وقال الدكتور صلاح عثمان رئيس المؤتمر إن المؤتمر ضمن المنتدى العلمى الدولى الأول تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية.

ويشارك في المؤتمر باحثون من مصر والعراق واليمن والجزائر وتونس وسلطنة عمان.

من جهتها أوضحت دكتورة رضا خلاف مقرر المؤتمر إن جامعات عين شمس وأسيوط والمنصورة والمنيا وسوهاج تشارك بأوراق بحثية حول قضايا فلسفية عديدة منها حوار الأديان والتطرف وصدام الحضارات.