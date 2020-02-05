محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين في المجلس التنفيذي الأول

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول للعام 2020م، حيث كرم كل من المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019 - 2020م، والتنسيق الجيد مع الجهات المعنية لضمان جودة مياه الشرب.

كما كرم المحافظ المهندس أشرف المحمدي حجازي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019-2020م وضمان جودة مياه النيل أمام مآخذ محطات مياه الشرب، كما كرم محمد ذكي سليمان مصطفي، مدير لجنة الإنارة العامة وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة، لجهوده المبذولة في دعم إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأمانة سر اللواء محمد بنداري، السكرتير عام للمحافظة، واللواء عبدالحميد بركات، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ووكلاء الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعلى جانب أخر ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، سبل العمل الجديد بالمتابعة الميدانية في الفترة القادمة لرفع كفاءتها، والتي تم تدعيمها بأعضاء جدد، للمتابعة اليومية وتحقيق الانضباط الإداري علي الوحدات المحلية والصحية والتضامن الاجتماعي وطب الأسرة وكافة المصالح الخدمية، وتقديم تقارير يومية عنها، والمرور اليومي على جميع المراكز والقرى ورصد كافة الملاحظات والمعوقات، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد العفيفي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية الشبابية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي جدية العمل والأمانة في عرضه، والحرص علي الاهتمام بجميع الخدمات التي تخدم المواطن اليومية ومراعاة مصالح المواطنين، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة، والإبلاغ الفوري عن أي مشاكل يتم التعامل معها والعمل علي حلها بصورة عاجلة، قائلاً " الشرط الأساسي الأمانة في العمل ".

وكلف محافظ كفر الشيخ، مدير المتابعة وفريق المتابعة الميدانية بفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين وعمل معاينة على الطبيعة والوقوف على جميع المشاكل والمعوقات وحلها، وتقديم تقرير مفصل عن كل مشكلة على حدا، فضلاً عن عمل مجموعة للتواصل علي الواتس اب تضم " محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ، وفريق المتابعة الميدانية "، لمتابعة التفاعل ومواصلة العمل بأدق التفاصيل، بجانب الفحص الدقيق وتطوير وابتكار أفكار جديدة في المنظومة، وعمل تقرير لتفاعل الفريق علي الجروب وعرضه علي محافظ كفر الشيخ.