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محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن.. فيديو وصور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:27 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن.. فيديو وصور الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الصيادين العائدين إلى أرض الوطن وهما " فهمي محمد فهمي زهران، من قرية العنابرة بمركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي من مدينة البرلس " بديوان عام المحافظة، وذلك عقب احتجازهم في اليمن لتجاوزهم الحدود ودخول المياه اليمنية بدون تراخيص، وقامت الدولة بالتنسيق لإعادة الـ 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن من بينهم صيادين من كفر الشيخ و30 صيادا من دمياط، بطائرة خاصةً وقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستقبالهم بمطار القاهرة الدولي مساء أمس.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تواصل معهم مساء أمس واطمئن عليهم وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم حيث إن الأتوبيس الذى قام بنقلهم من مطار القاهرة الدولي توجه بهم لمحافظة دمياط، وعلى الفور كلف محافظ كفرالشيخ، بإرسال سيارة لاصطحابهم لذويهم.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً في دولة اليمن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل لآمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، مقدماً خالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا في إعادتهم إلى أرض الوطن آمنين.

 

يذكر أن جهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المركبين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

 

وخرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

 

كما بدأت الجهود المصرية، حين أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتصالات مكثفة لبحث أزمة مركبى الصيد المحتجزتين باليمن، حيث أكدت أنها تواصلت مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للعمل على الإفراج عن الصيادين المحتجزين وعودتهم لأسرهم فى أسرع وقت.

 

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط"

الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (1)
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (1)

 

الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (2)
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (2)

 

الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (3)
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (3)

 

الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (4)
 
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (5)
 
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (6)
 
الصيادين العائدين عقب احتجازهم باليمن (7)
 

اليمن

كفر الشيخ

عائدون من اليمن

السيسي

البرلس

وزارة الخارجية

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