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محافظ كفر الشيخ يتواصل مع الصيادين العائدين من اليمن ويطمأن على سلامتهم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:03 ص
محافظ كفر الشيخ يتواصل مع الصيادين العائدين من اليمن ويطمأن على سلامتهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن سعادته بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للإفراج عن الصيادين الـ 32 الذين احتجزوا فى اليمن، ومن بينهم اثنين من البرلس، هما: فهمى محمد زهران، من قرية العنابرة بالساحل القلبي، والسعيد البدوى، من منطقة شوري بالبرلس، وكانا يعملان على مراكب الصيد المسماة المصطفى الهادي 1 و2، وألقيا القبض عليهما.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الصيادين انطلقوا في سيارة من مطار القاهرة متجهين لكفر الشيخ، وأنه تواصل معهم هاتفياً، وأنهما عبرا عن سعادتهما باهتمام القيادة السياسية بهما، والتدخل للإفراج عنهم.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أن الصيادين شغلهم الشاغل الالتقاء بأسرهم، ليقصوا لهم اهتمام الدولة بهما، للإفراج عنهما، مؤكدا أنه سيستقبل الصيادين المفرج عنهم بالمحافظة، مشيراً إلى أن الدولة دائما تهتم بالمصريين بالخارج، وتقدم لهم كل العون، وأن سلامة المواطنين المصريين، وأمنهم الشغل الشاغل للقيادة السياسية.

 

ونجحت جهود المصرية فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث انطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

 

خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

 

كما بدأت الجهود المصرية، حين أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتصالات مكثفة لبحث أزمة مركبى الصيد المحتجزتين باليمن، حيث أكدت أنها تواصلت مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للعمل على الإفراج عن الصيادين المحتجزين وعودتهم لأسرهم فى أسرع وقت.

 

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".

 

 

 

 


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