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محافظ كفر الشيخ : سيارة لنقل الصيادين العائدين من اليمن إلى لديوان المحافظة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:23 ص
محافظ كفر الشيخ : سيارة لنقل الصيادين العائدين من اليمن إلى لديوان المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أرسل اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، سيارة لنقل 2 من الصيادين العائدين من اليمن والمفرج عنهما ضمن الـ 32 صياداً عقب تدخل القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية ،من دمياط لكفر الشيخ، وسيستقبلهما المحافظ بديوان عام المحافظة وسيكرمهما .

وتواصل محافظ كفر الشيخ ، مع الصيادين عقب خروجهم من المطار متجهين لدمياط ضمن ال 32 صياداً، وأطمأن عليهما، وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم، لأن الأتوبيس الذى نقلهم من مطار القاهرة الدولى توجه بهم لمحافظة دمياط، وعلى الفور كلف محافظ كفر الشيخ، بإرسال سيارة لإصطحابهم لذويهم، مؤكدًا أنه سيتم اللقاء بهم فور وصولهم، وسيكرمهم.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بالجهود المكثفة المبذولة والتى استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم، ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية، فى إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا فى إعادتهم إلى أرض الوطن آمنين.

وقال المحافظ إن الصيادين، فهمى محمد فهمى زهران، ويقيم بقرية العنابرة، التابعة لمركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي، بمدينة ببرج البرلس، و30 صيادًا من محافظة دمياط، تم إحتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، ونجحت جهود الدولة لعودتهم لأرض الوطن سالمين.

يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى أراض الوطن بعد احتجازهم فى ديسمبر 2019، القصة بدأت فى 14 ديسمبر الماضى حين خرج مركبين يحملان اسماء "وان تو" و"المصطفى الهادى"، حيث إنطلق المراكبيين من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط بسبب النوات، لكن الرحلة لم تكتمل.

خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث تم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص.

كما بدأت الجهود المصرية، حين أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتصالات مكثفة لبحث أزمة مركبى الصيد المحتجزتين باليمن، حيث أكدت أنها تواصلت مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج للعمل على الإفراج عن الصيادين المحتجزين وعودتهم لأسرهم فى أسرع وقت.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه الدولة المصرية بذلت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً بعد تعليمات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هؤلاء الصيادين من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".


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