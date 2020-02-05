محافظ شمال سيناء: أهالى قرية رابعة تقدموا بطلبات لتغيير اسمها

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن أهالى قرية رابعة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء، تقدموا بطلب لتغيير اسم القرية، موضحًا أن هذه الطلبات وقع عليها رموز وأهالى القرية، ونظرًا لأنه لا توجد مجالس محلية لاتخاذ القرار، فقد تم رفع مطلب الأهالى لوزارة التنمية المحلية للاستجابة لمطلب أهالى قرية رابعة بتغيير اسم قريتهم.



وأضاف المحافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى تضمن مطلبهم تحويل قريتهم لمدينة وتغيير الاسم لمدينة 30 يونيو، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه لم يتم تلقى أى طلبات أخرى من قرى بتغيير مسمياتها حتى الآن.



وتشير البيانات الرسمية وفقًا لقاعدة بيانات الوحدة المحلية للقرية أن "رابعة" شمال سيناء مساحتها حوالى 25 كيلومترا مربعا بتوابعها ولها امتداد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط حوالى 3 كيلومترات، وتشرف على بحيرة البردويل.



ويبلغ عدد سكان القرية حوالى 11 ألف نسمة تقريبًا، ويوجد بها أكبر نسبة من المغتربين الوافدين بالنسبة للقرى الأخرى فى المنطقة.



وأهم المصالح الخدمية بها وحدة صحية، وحدة بيطرية، وحدة تنظيم الأسرة، و2 وحدة إسعاف سريع، ومركز طبى خيرى متكامل بجمعية أهلية، 2 معهد أزهرى للفتيات للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يخدم قرى المنطقة الـ16، و2 مدرسة ابتدائى إحداهما تجريبية، ومدرسة إعدادى، ومدرسة ثانوية مشتركة، ومدرسة للفصل الواحد للمتسربات من التعليم، و3 فصول لمحو الأمية، ومدرسة للخط العربى تخدم قرى المنطقة الـ 16، و6 حضانات أطفال، ومدرسة صناعية، ومقر لنقابة المعلمين، إدارة للفصل الواحد، ومدرسة صديقة الفتاة، ومدرسة ثانوية صناعية للبنات، ومركز شباب رياضى يعد المركز المشهر برقم 1 على مستوى المحافظة، ونادى للمرأة، وفريق كرة قدم بالدرجة الثالثة، و12 جمعية أهلية، وحدة زراعية، مركز الإرشاد الزراعى، 3 معاصر زيتون لخدمة جميع القرى، وشونة زراعية تابعة لبنك الائتمان الزراعى، ومدشة خاصة بالأعلاف.



وبالقرية 19 مزرعة دواجن بطاقة 130 ألف دجاجة للدورة الواحدة، والمساحة المزروعة 200 فدان زيتون و 50 فدان فواكه وعدد 130 فدان نخيل، و200 بئر للمياه الجوفية، 10 رخص مراكب صيد، كما يوجد مرسى للصيد على شاطئ بحيرة البردويل، وضمن المشروع القومى لتعمير سيناء تعد رابعة أكبر حوض زراعى على ترعة السلام ، حيث تستحوذ على 70 ألف فدان.



ويوجد بالقرية بيت للثقافة، وفرقة للفنون المسرحية، ومركز الدكتور المعصراوى لعلوم القرآن، ومنتدى ثقافى، ومكتب للتموين يخدم 17 تاجر تموين، ومكتب للبريد، وسنترال، ومقر وحدة محلية بالقرية، وبها 1 شياخة حكومية و 10 مقاعد ديوان بدوية (دار مناسبات)، ومقر دار شروق، و22 مسجدا، ومحطة للأرصاد الجوية لخدمة المحافظة ككل.



وكذلك و40 وحدة سكنية حكومية، و134 وحدة سكنية إدارية، و 2500وحدة سكنية أهلية، و45 منزل خاص بالتعمير .



وخصصت بالقرية مواقع لإقامة مشروعات تنموية ومنها مدرسة إعدادى، مدرسة لغات تجريبية، ومجمع ثانوى فنى صناعى وزراعى، بنك تنمية، قسم شرطة، سنترال دولى، قصر ثقافة مطور، مبنى مجمع للمصالح الحكومية، نادى رياضي، 3 عمارة سكنية، ومساحة كيلومتر مربع داخل كردون القرية مخصص للمصالح الحكومية فى المستقبل.



وسبق وجرى تغيير مسمى مركز شباب رابعة بشمال سيناء، وأصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم المجاهد المرحوم سالم الهرش على مركز شباب رابعة بشمال سيناء.



وتضمن القرار أن تقوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بتوجيه المركز بوضع لافتة بالاسم الجديد مع الاحتفاظ بكافة الشئون المالية للمركز والإدارية كما هى عليه.



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن القرار تم تنفيذه، وجاء استجابة لمجلس إدارة مركز شباب رابعة بشمال سيناء الذى وافق على تغيير اسم المركز لـ"الشيخ سالم الهرش".