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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 76%

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:08 ص
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 76% اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

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اعتمد منذ قليل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، نتيجة امتحانات دور يناير للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 76% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .

ومن جانبه شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 73 ألف 75 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 72 ألف 828 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 55 ألف 514 طالب وطالبة بنسبة نجاج 76% .

بينما حصل قطاع شمال على نسبة 69% وقطاع وسط 78% وقطاع جنوب 81%بنسبه عامه 76% .

يذكر أن اللواء طارق الفقى  محافظ سوهاج، قام قبل ذلك يرافقه الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ، والصف الأول الثانوي، بمدارس الشيماء الثانوية بنات، والحديثة بنات الإعدادية، ومدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وأطمأن محافظ سوهاج على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تفقد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ووجه مسئولى المديرية والإدارات التعليمية بتكثيف جولات المتابعة بمختلف المدارس بأنحاء المحافظة، لمتابعة أعمال اللجان والمراقبة ، والتأكد من حسن سير العمل فيها بالإضافة إلى تأمين أعمال الامتحانات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وطلاب المدارس، والارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية .


سوهاج

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

محافظ سوهاج

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